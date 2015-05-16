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Ринок праці
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 12:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Ранее эти люди никакую пользу экономике не приносили, жрали бюджет ложками. Если они себя найдут в чём то другом государство (и кржн) только выиграет


В Каменском Днепропетровской области прокурор выбросилась из окна через неделю после увольнения.

Трагедия произошла 2 июля вечером на проспекте Надднепрянском. Тело погибшей под окнами многоэтажки обнаружили прохожие, они же вызвали на место происшествия полицию.

Как установило издание, покончила с собой прыжком из окна 38-летняя прокурор Каменской окружной прокуратуры Инна Гаврилина.
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