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Ринок праці
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 12:36

  UA написав:В Киеве на 8000 вакансий 24000 резюме.
В Львове на 3000 вакансий 2000 резюме.
Отака куйня малята

по опыту львовского филиала скажу, что во Львове в этих 2000 резюме (в большинстве) указано примерно следующее: "хочу мало работать и много получать". Во всяком случае, до войны так было.
Чем горбатиться на дядю, куда проще взять бусик и возить сигареты в Польшу и ширпотреб с итальянской и польской едой обратно. На определенном этапе появляются связи на таможни и вырастают объемы. В таком режиме ты особо не напрягаясь зарабатываешь от косаря на старте, работая 10 дней в месяц.
Понятно, что так живут не все, но у всех там есть такие друзья/родичи и пример для подражания
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 19:08

  Олежан написав:
  UA написав:В Киеве на 8000 вакансий 24000 резюме.
В Львове на 3000 вакансий 2000 резюме.
Отака куйня малята

яка зараз середня зп у львові?

Про среднюю по Львову не скажу, но в моем окружении в основном около 10 кг на руки. Есть и такие, чтр вообще с началом войны если не поувольняли, то просто не платят.
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