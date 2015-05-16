Ринок праці

по опыту львовского филиала скажу, что во Львове в этих 2000 резюме (в большинстве) указано примерно следующее: "хочу мало работать и много получать". Во всяком случае, до войны так было.
Чем горбатиться на дядю, куда проще взять бусик и возить сигареты в Польшу и ширпотреб с итальянской и польской едой обратно. На определенном этапе появляются связи на таможни и вырастают объемы. В таком режиме ты особо не напрягаясь зарабатываешь от косаря на старте, работая 10 дней в месяц.
Понятно, что так живут не все, но у всех там есть такие друзья/родичи и пример для подражания