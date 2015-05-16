Ринок праці

Додано: Пон 03 лип, 2023 10:51

Hennady написав: Как бы... Понятно, откуда автор? Как бы... Понятно, откуда автор?

эгеж... Це для "красного словца" написано. не переймайтесь. Тут я, у центрі "вілної країни вільних людей"(c). Насправді мої спіч не стосуєтся війни, я трохі про інше, но то таке.flymanТе що стопкран, НАТО сказало - то все маячня. 90% стада туди хочуть... Ось в чому проблема.Нихто не хоче будувати тут своє, а вважають, що повинно надати НАТО та ЕС "сладкую жизнь" кожному українцю. Так все життя - хтось повинен українцю надати все. Маєток, бентлі, круту зарплатню, 2 раза на рік путевку на Балі та Грецію... Но нихто з цих не хоче РОБИТИ. Всі хочуть спати до обіда, вставати, їхати у чистий офіс у центрі, преекладати папірці и получати 10К баксів мінімум....В мене тут однокашник з Одеси релакнувся. Там в Аеропорту працював. Каже - Дімон, візьми на роботу. Кажу - ок, столяром підеш на меблю? Він - та ні, то важко, стружка... Говорю - тоді у АТБ охоронником або у Єпіцентр. Він - та там ЗП маленька.... Питаю - а що ти хош? Він - ну щоб сідіти, бумагу заполняти, на телефон відповідати, ну та щоб ЗП була гідна, мінімум 30К... Я йому - ну шукай )))Трхі дав у бік від теми, тому дякую всім, та ззавершую. Все одно толку мало з цього. Історія це вже неодноразово доказувала )))