Ринок праці

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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 03 лип, 2023 10:51
Hennady написав:
Как бы... Понятно, откуда автор?
эгеж... Це для "красного словца" написано. не переймайтесь. Тут я, у центрі "вілної країни вільних людей"(c). Насправді мої спіч не стосуєтся війни, я трохі про інше, но то таке.
flyman
Те що стопкран, НАТО сказало - то все маячня. 90% стада туди хочуть... Ось в чому проблема.
Нихто не хоче будувати тут своє, а вважають, що повинно надати НАТО та ЕС "сладкую жизнь" кожному українцю. Так все життя - хтось повинен українцю надати все. Маєток, бентлі, круту зарплатню, 2 раза на рік путевку на Балі та Грецію... Но нихто з цих не хоче РОБИТИ. Всі хочуть спати до обіда, вставати, їхати у чистий офіс у центрі, преекладати папірці и получати 10К баксів мінімум....
В мене тут однокашник з Одеси релакнувся. Там в Аеропорту працював. Каже - Дімон, візьми на роботу. Кажу - ок, столяром підеш на меблю? Він - та ні, то важко, стружка... Говорю - тоді у АТБ охоронником або у Єпіцентр. Він - та там ЗП маленька.... Питаю - а що ти хош? Він - ну щоб сідіти, бумагу заполняти, на телефон відповідати, ну та щоб ЗП була гідна, мінімум 30К... Я йому - ну шукай )))
Трхі дав у бік від теми, тому дякую всім, та ззавершую. Все одно толку мало з цього. Історія це вже неодноразово доказувала )))
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dimo_0n
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Додано: Пон 03 лип, 2023 12:15
dimo_0n написав:
В мене тут однокашник з Одеси релакнувся. Там в Аеропорту працював. Каже - Дімон, візьми на роботу. Кажу - ок, столяром підеш на меблю? Він - та ні, то важко, стружка... Говорю - тоді у АТБ охоронником або у Єпіцентр. Він - та там ЗП маленька.... Питаю - а що ти хош? Він - ну щоб сідіти, бумагу заполняти, на телефон відповідати, ну та щоб ЗП була гідна, мінімум 30К... Я йому - ну шукай )))
все залежить від того що за бумаги і який процес їх заповнення.
якщо він шурумпає мізками щоб їх заповнювати то скільки ви платити хотіли то?
5 копійок за інтелектуальну роботу?
завжди добивало це відношення коли фізичну роботу видно а інтелектуальну ні.
пам’ятаю одну прибиральницю яка вічно бубніла.
сидять цілими днями за компом та кнопки натискають - та за що їм гроші платять?
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Додано: Пон 03 лип, 2023 12:44
dimo_0n написав:
Те що стопкран, НАТО сказало - то все маячня. 90% стада туди хочуть... Ось в чому проблема.
Нихто не хоче будувати тут своє, а вважають, що повинно надати НАТО та ЕС "сладкую жизнь" кожному українцю. Так все життя - хтось повинен українцю надати все. Маєток, бентлі, круту зарплатню, 2 раза на рік путевку на Балі та Грецію... Но нихто з цих не хоче РОБИТИ. Всі хочуть спати до обіда, вставати, їхати у чистий офіс у центрі, преекладати папірці и получати 10К баксів мінімум....
В мене тут однокашник з Одеси релакнувся. Там в Аеропорту працював. Каже - Дімон, візьми на роботу. Кажу - ок, столяром підеш на меблю? Він - та ні, то важко, стружка... Говорю - тоді у АТБ охоронником або у Єпіцентр. Він - та там ЗП маленька.... Питаю - а що ти хош? Він - ну щоб сідіти, бумагу заполняти, на телефон відповідати, ну та щоб ЗП була гідна, мінімум 30К... Я йому - ну шукай )))
Трхі дав у бік від теми, тому дякую всім, та ззавершую. Все одно толку мало з цього. Історія це вже неодноразово доказувала )))
З одного боку то так, наче правильно - робити не хочете, а мати все хочете...
Але тут всюди має бути "В МІРУ!!!"
От, далеко не підемо - от я вкалував майже 11р. ПІДРЯД день-в-день! Рідко коли брав вихідний...
І так, я заробив на дві квартири (+економив на всьому)
Але!
Але дивимось тепер з іншого боку!
11р. не мав часу приділяти на сім'ю/дітей і, взагалі, на нормальне життя... - тоді питання - а нах тоді таке життя???!
Має бути все в міру!
Тобто, якщо просто в нас працювати 5днів на тиждень на ЗВИЧАЙНІЙ роботі - то тільки на їжу/одяг і комуналку можна заробити і раз на рік поїхати на 10днів з сім'єю в Затоку. Все.
Нуль перспектив.
Тож, "не все так однозначно"©
Робота має бути В МІРУ і нормально оплачувана!
Особисто для мене/в моєму розумінні - це завжди мало бути 5днів/тиждень із зарплатою 1Кдол/міс(чи еквівалент в грн)
Тобто, отака має бути середньозважена ПОСТІЙНА зарплата на середньозваженій/середньоважкій роботі!
Якось так
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