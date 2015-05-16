RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Ринок праці

Ринок праці
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 10:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hennady написав:Как бы... Понятно, откуда автор?

эгеж... Це для "красного словца" написано. не переймайтесь. Тут я, у центрі "вілної країни вільних людей"(c). Насправді мої спіч не стосуєтся війни, я трохі про інше, но то таке.

flyman
Те що стопкран, НАТО сказало - то все маячня. 90% стада туди хочуть... Ось в чому проблема.
Нихто не хоче будувати тут своє, а вважають, що повинно надати НАТО та ЕС "сладкую жизнь" кожному українцю. Так все життя - хтось повинен українцю надати все. Маєток, бентлі, круту зарплатню, 2 раза на рік путевку на Балі та Грецію... Но нихто з цих не хоче РОБИТИ. Всі хочуть спати до обіда, вставати, їхати у чистий офіс у центрі, преекладати папірці и получати 10К баксів мінімум....
В мене тут однокашник з Одеси релакнувся. Там в Аеропорту працював. Каже - Дімон, візьми на роботу. Кажу - ок, столяром підеш на меблю? Він - та ні, то важко, стружка... Говорю - тоді у АТБ охоронником або у Єпіцентр. Він - та там ЗП маленька.... Питаю - а що ти хош? Він - ну щоб сідіти, бумагу заполняти, на телефон відповідати, ну та щоб ЗП була гідна, мінімум 30К... Я йому - ну шукай )))

Трхі дав у бік від теми, тому дякую всім, та ззавершую. Все одно толку мало з цього. Історія це вже неодноразово доказувала )))
dimo_0n
 
Повідомлень: 261
З нами з: 21.10.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 12:15

  dimo_0n написав:В мене тут однокашник з Одеси релакнувся. Там в Аеропорту працював. Каже - Дімон, візьми на роботу. Кажу - ок, столяром підеш на меблю? Він - та ні, то важко, стружка... Говорю - тоді у АТБ охоронником або у Єпіцентр. Він - та там ЗП маленька.... Питаю - а що ти хош? Він - ну щоб сідіти, бумагу заполняти, на телефон відповідати, ну та щоб ЗП була гідна, мінімум 30К... Я йому - ну шукай )))


все залежить від того що за бумаги і який процес їх заповнення.
якщо він шурумпає мізками щоб їх заповнювати то скільки ви платити хотіли то?
5 копійок за інтелектуальну роботу?
завжди добивало це відношення коли фізичну роботу видно а інтелектуальну ні.
пам’ятаю одну прибиральницю яка вічно бубніла.
сидять цілими днями за компом та кнопки натискають - та за що їм гроші платять?
mephala
 
Повідомлень: 8405
З нами з: 07.04.14
Подякував: 278 раз.
Подякували: 948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 12:44

За крок до перевороту думок©

  dimo_0n написав:Те що стопкран, НАТО сказало - то все маячня. 90% стада туди хочуть... Ось в чому проблема.
Нихто не хоче будувати тут своє, а вважають, що повинно надати НАТО та ЕС "сладкую жизнь" кожному українцю. Так все життя - хтось повинен українцю надати все. Маєток, бентлі, круту зарплатню, 2 раза на рік путевку на Балі та Грецію... Но нихто з цих не хоче РОБИТИ. Всі хочуть спати до обіда, вставати, їхати у чистий офіс у центрі, преекладати папірці и получати 10К баксів мінімум....
В мене тут однокашник з Одеси релакнувся. Там в Аеропорту працював. Каже - Дімон, візьми на роботу. Кажу - ок, столяром підеш на меблю? Він - та ні, то важко, стружка... Говорю - тоді у АТБ охоронником або у Єпіцентр. Він - та там ЗП маленька.... Питаю - а що ти хош? Він - ну щоб сідіти, бумагу заполняти, на телефон відповідати, ну та щоб ЗП була гідна, мінімум 30К... Я йому - ну шукай )))

Трхі дав у бік від теми, тому дякую всім, та ззавершую. Все одно толку мало з цього. Історія це вже неодноразово доказувала )))


З одного боку то так, наче правильно - робити не хочете, а мати все хочете...
Але тут всюди має бути "В МІРУ!!!"
От, далеко не підемо - от я вкалував майже 11р. ПІДРЯД день-в-день! Рідко коли брав вихідний...
І так, я заробив на дві квартири (+економив на всьому)
Але!
Але дивимось тепер з іншого боку!
11р. не мав часу приділяти на сім'ю/дітей і, взагалі, на нормальне життя... - тоді питання - а нах тоді таке життя???!
Має бути все в міру!
Тобто, якщо просто в нас працювати 5днів на тиждень на ЗВИЧАЙНІЙ роботі - то тільки на їжу/одяг і комуналку можна заробити і раз на рік поїхати на 10днів з сім'єю в Затоку. Все.
Нуль перспектив.

Тож, "не все так однозначно"©

Робота має бути В МІРУ і нормально оплачувана!

Особисто для мене/в моєму розумінні - це завжди мало бути 5днів/тиждень із зарплатою 1Кдол/міс(чи еквівалент в грн)
Тобто, отака має бути середньозважена ПОСТІЙНА зарплата на середньозваженій/середньоважкій роботі!

Якось так :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4990
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
3
7
1
  #<1 ... 19202122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок енергоносіїв в контексті 1 ... 204, 205, 206
дарий » Суб 27 жов, 2018 20:55
2051 565654
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2023 12:31
Ірина_
Ринок мобільного зв'язку в Україні
maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 16:25
3 7604
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2015 00:32
]OvO[

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.