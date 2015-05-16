RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Ринок праці

Ринок праці
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 25262728>
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:05

  Игорь Алексеевич написав:
  yama написав:у вас есть для меня вакансия в Киеве так что б после снятия жилья осталось поболее 20 тис, хотя б 30
5 минут на оформление СПД и всё в ваших руках. Можно и более 100тыс в мес. зарабатывать. Правда многие хотят сидеть на диване, плакаться, что война и всё в жизни хреново, не нести ответственности, но найдите мне работу на дому у компа с з.пп. выше 50тыс.грн.

У мене є особисто враження що ви іноді відповідаєте,як спільнота депутатська,які пишуть про українську мову,історію, народ але на Мальдівах це скоріше виключення або журнаглісти[/quote]
А что такое 50 тыс.??? Грубо полтарушка баксов... Вы что не можете своим умом их заработать??? Некоторые скажут, так возраст и нет финансов.... А кто мешал про старость думать в молодости. А у молодёжи сейчас есть возможность зарабатывать, главное не ныть а искать... У моей дочки есть знакомые ребята. Так один уже три года учится на курсах комп. и боится расстаться со старой работой. Всё плачет, что мало получает. Другой дома без курсов освоил комп. за 2 мес и получает от полторушки баксов. И постоянно в позитиве...[/quote] ми маємо всі механізми та підстави щоб реальний курс був не 37 а лише 74 ,тоді 50 к грн це лише 700 баксів) так не правильно думати. Мені ще вчора було не шкода часу щоб зорієнтуватися на які позиції більше платять,по яким більше шукають і яка середня зп,чи є можливість без ор мати добрий заробіток. Є наймані посади які добре оплачують,наприклад на аутсорсі айтішнік працює по траблшуту. Заробіток складається з виконаних та вирішених питань. Його зп влітку менше 30к,коли взимку не було електрики,то завдань було більше так і заробіток. Влітку оренда здорожчала. Короче влітку хлопчина після оренди та комунальних має всього 8000 на базові потреби. Щодо мого випадку,є проблеми з орендаторами,немає в них грошей,заїзжають інші. Короче кажучи всі щось намагаються,мало кваліфікованих робітників а вчити і брати на працю роботодавці не збираються. Короче ресурси витрачаються
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13865
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:29

  yama написав:
  Proofy написав:
  mephala написав:Shaman
раджу вам виїхати з м.Київ в інше не мільйонне.
і спробуйте знайти роботу від 20К. то ви здивуєтеся трохи. я вас запевняю.

ЗІ
ось як приклад. з 499 вакансій 458 до 20К.
https://www.work.ua/jobs-kryvyi_rih/?advs=1&employment=74

20 тыс - это ничто в нынешних реалиях. Возможно, что в селах так и имеют, но в Киеве напрягаться не будут за такие деньги.

у вас есть для меня вакансия в Киеве так что б после снятия жилья осталось поболее 20 тис, хотя б 30


ищут аналитика на запчасти к авто, зп +-35000 грн. всего то вести файлик в экселе и в нем разбираться, работа не пыльная главное придумать чем себя занять на протяжении рабочего дня т.к. можно заскучать. :mrgreen:
если не снимать за 20000 то что то останется.... 8)
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2324
З нами з: 13.07.09
Подякував: 986 раз.
Подякували: 695 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:32

  Hotab написав:Игорь Алексеевич , мені так само смішно «2 місяці навчання за компом - і 1.5-ка куе в місяць тримай». Може досить веселити? Вихідні закінчились.
Хорошо для вас не 2 мес. а три. Может вы и год с кампом будите разговаривать и толку будет 0000. Суть в том, что есть нытьё и постоянно где взять деньги. А есть люди пробивные и уже через год становятся успешными предприн. Вот и сейчас читаю - платят мало, типа полно своб.. помещений, торговля и услуги на нуле и т.д. Все сидят дома и тупо смотрят Масийчук с новостями...)))
Кстати в пятницу, субботу хрен без предв. бронирования в хорошем кафе столик будет свободным.. Хотя в соточке там они всегда есть и кореша обсуждают жизнь...))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6905
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 744 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:38

Игорь Алексеевич ,

Хорошо для вас не 2 мес. а три


«Для вас, для нас»… Предметно, на кого навчать за 2 місяці? В кращому випадку на тестувальника. Зі старту і 500 уо не факт, через кілька років може бути 1.5-2 куо. То кого ви хочете навчити за 2 місяці і відразу 1.5? ?
Hotab
 
Повідомлень: 9579
З нами з: 15.02.09
Подякував: 594 раз.
Подякували: 2041 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:40

  Slon_Nosov написав:ищут аналитика на запчасти к авто, зп +-35000 грн. всего то вести файлик в экселе и в нем разбираться, работа не пыльная главное придумать чем себя занять на протяжении рабочего дня т.к. можно заскучать. :mrgreen:
если не снимать за 20000 то что то останется.... 8)

ок 35 +- , оренда около 15 +- ( зависит от района) остается 20 :( тех же что и во Львове ( куда прилетает чуть чуть реже) . На практике там меньше 35к , работодатели всегда пишут верх , а + - скорее -
yama
 
Повідомлень: 4449
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8769 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:44

  Hotab написав:Игорь Алексеевич ,

Хорошо для вас не 2 мес. а три


«Для вас, для нас»… Предметно, на кого навчать за 2 місяці? В кращому випадку на тестувальника. Зі старту і 500 уо не факт, через кілька років може бути 1.5-2 куо. То кого ви хочете навчити за 2 місяці і відразу 1.5? ?
Я понял, что у вас только профи и работа для профи. А просто владеть навыками комп. в успешной компании и получать от полторушки - слабо??? А лучше открыть СПД, знать элем. навыки в смартф. и реклама не на ОЛХ или фейсб., а телегр., инста, на крайняк ютуб и можно спокойно иметь больше.
Я кстати в личку выше ответил формуч. где зарабатывают сейчас... А то типа наркотики и т.п. Тупость и мы смеёмся с раши.. :twisted:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 31 лип, 2023 11:47, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6905
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 744 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:44

  Hotab написав:Игорь Алексеевич ,

Хорошо для вас не 2 мес. а три


«Для вас, для нас»… Предметно, на кого навчать за 2 місяці? В кращому випадку на тестувальника. Зі старту і 500 уо не факт, через кілька років може бути 1.5-2 куо. То кого ви хочете навчити за 2 місяці і відразу 1.5? ?

Ніякого тестувальника за 2 місяці не навчити.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33521
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1393 раз.
Подякували: 7796 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:45

Re: Ринок праці

я не хожу по кафе не хочу что б меня запоковали в бус и через 2 недели на передовую и расстреляли "как зайчика " (с) цитата военьіх с передка о мобилизованньіх
yama
 
Повідомлень: 4449
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8769 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:48

  yama написав:я не хожу по кафе не хочу что б меня запоковали в бус и через 2 недели на передовую и расстреляли "как зайчика " (с) цитата военьіх с передка о мобилизованньіх
Только Буковель вся переполнена и мест в отелях нет уже до октября.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6905
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 744 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:50

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:Игорь Алексеевич ,

Хорошо для вас не 2 мес. а три


«Для вас, для нас»… Предметно, на кого навчать за 2 місяці? В кращому випадку на тестувальника. Зі старту і 500 уо не факт, через кілька років може бути 1.5-2 куо. То кого ви хочете навчити за 2 місяці і відразу 1.5? ?
Я понял, что у вас только профи и работа для профи. А просто владеть навыками комп. в успешной компании и получать от полторушки - слабо??? А лучше открыть СПД, знать элем. навыки в смартф. и реклама не на ОЛХ или фейсб., а телегр., инста, на крайняк ютуб и можно спокойно иметь больше.
Я кстати в личку выше ответил формуч. где зарабатывают сейчас... А то типа наркотики и т.п. Тупость и мы смеёмся с раши.. :twisted:

«Я понял» (с) що ви пьос да бол. Нічого предметного неточними. Розмову завершено.
Hotab
 
Повідомлень: 9579
З нами з: 15.02.09
Подякував: 594 раз.
Подякували: 2041 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 25262728>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок енергоносіїв в контексті 1 ... 204, 205, 206
дарий » Суб 27 жов, 2018 20:55
2051 566795
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2023 12:31
Ірина_
Ринок мобільного зв'язку в Україні
maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 16:25
3 7660
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2015 00:32
]OvO[

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8943)
31.07.2023 13:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.