Ринок праці

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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 31 лип, 2023 11:05
Игорь Алексеевич написав: yama написав:
у вас есть для меня вакансия в Киеве так что б после снятия жилья осталось поболее 20 тис, хотя б 30
5 минут на оформление СПД и всё в ваших руках. Можно и более 100тыс в мес. зарабатывать. Правда многие хотят сидеть на диване, плакаться, что война и всё в жизни хреново, не нести ответственности, но найдите мне работу на дому у компа с з.пп. выше 50тыс.грн.
У мене є особисто враження що ви іноді відповідаєте,як спільнота депутатська,які пишуть про українську мову,історію, народ але на Мальдівах це скоріше виключення або журнаглісти[/quote]
А что такое 50 тыс.??? Грубо полтарушка баксов... Вы что не можете своим умом их заработать??? Некоторые скажут, так возраст и нет финансов.... А кто мешал про старость думать в молодости. А у молодёжи сейчас есть возможность зарабатывать, главное не ныть а искать... У моей дочки есть знакомые ребята. Так один уже три года учится на курсах комп. и боится расстаться со старой работой. Всё плачет, что мало получает. Другой дома без курсов освоил комп. за 2 мес и получает от полторушки баксов. И постоянно в позитиве...[/quote] ми маємо всі механізми та підстави щоб реальний курс був не 37 а лише 74 ,тоді 50 к грн це лише 700 баксів) так не правильно думати. Мені ще вчора було не шкода часу щоб зорієнтуватися на які позиції більше платять,по яким більше шукають і яка середня зп,чи є можливість без ор мати добрий заробіток. Є наймані посади які добре оплачують,наприклад на аутсорсі айтішнік працює по траблшуту. Заробіток складається з виконаних та вирішених питань. Його зп влітку менше 30к,коли взимку не було електрики,то завдань було більше так і заробіток. Влітку оренда здорожчала. Короче влітку хлопчина після оренди та комунальних має всього 8000 на базові потреби. Щодо мого випадку,є проблеми з орендаторами,немає в них грошей,заїзжають інші. Короче кажучи всі щось намагаються,мало кваліфікованих робітників а вчити і брати на працю роботодавці не збираються. Короче ресурси витрачаються
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Додано: Пон 31 лип, 2023 11:29
yama написав: Proofy написав:
20 тыс - это ничто в нынешних реалиях. Возможно, что в селах так и имеют, но в Киеве напрягаться не будут за такие деньги.
у вас есть для меня вакансия в Киеве так что б после снятия жилья осталось поболее 20 тис, хотя б 30
ищут аналитика на запчасти к авто, зп +-35000 грн. всего то вести файлик в экселе и в нем разбираться, работа не пыльная главное придумать чем себя занять на протяжении рабочего дня т.к. можно заскучать.
если не снимать за 20000 то что то останется....
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Додано: Пон 31 лип, 2023 11:32
Hotab написав:Игорь Алексеевич
, мені так само смішно «2 місяці навчання за компом - і 1.5-ка куе в місяць тримай». Може досить веселити? Вихідні закінчились.
Хорошо для вас не 2 мес. а три. Может вы и год с кампом будите разговаривать и толку будет 0000. Суть в том, что есть нытьё и постоянно где взять деньги. А есть люди пробивные и уже через год становятся успешными предприн. Вот и сейчас читаю - платят мало, типа полно своб.. помещений, торговля и услуги на нуле и т.д. Все сидят дома и тупо смотрят Масийчук с новостями...)))
Кстати в пятницу, субботу хрен без предв. бронирования в хорошем кафе столик будет свободным.. Хотя в соточке там они всегда есть и кореша обсуждают жизнь...))
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Додано: Пон 31 лип, 2023 11:38
Игорь Алексеевич
,
Хорошо для вас не 2 мес. а три
«Для вас, для нас»… Предметно, на кого навчать за 2 місяці? В кращому випадку на тестувальника. Зі старту і 500 уо не факт, через кілька років може бути 1.5-2 куо. То кого ви хочете навчити за 2 місяці і відразу 1.5? ?
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Додано: Пон 31 лип, 2023 11:40
Slon_Nosov написав:
ищут аналитика на запчасти к авто, зп +-35000 грн. всего то вести файлик в экселе и в нем разбираться, работа не пыльная главное придумать чем себя занять на протяжении рабочего дня т.к. можно заскучать.
если не снимать за 20000 то что то останется....
ок 35 +- , оренда около 15 +- ( зависит от района) остается 20
тех же что и во Львове ( куда прилетает чуть чуть реже) . На практике там меньше 35к , работодатели всегда пишут верх , а + - скорее -
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Додано: Пон 31 лип, 2023 11:44
Hotab написав:Игорь Алексеевич
,
Хорошо для вас не 2 мес. а три
«Для вас, для нас»… Предметно, на кого навчать за 2 місяці? В кращому випадку на тестувальника. Зі старту і 500 уо не факт, через кілька років може бути 1.5-2 куо. То кого ви хочете навчити за 2 місяці і відразу 1.5? ?
Я понял, что у вас только профи и работа для профи. А просто владеть навыками комп. в успешной компании и получать от полторушки - слабо??? А лучше открыть СПД, знать элем. навыки в смартф. и реклама не на ОЛХ или фейсб., а телегр., инста, на крайняк ютуб и можно спокойно иметь больше.
Я кстати в личку выше ответил формуч. где зарабатывают сейчас... А то типа наркотики и т.п. Тупость и мы смеёмся с раши..
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Пон 31 лип, 2023 11:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 11:44
Hotab написав:Игорь Алексеевич
,
Хорошо для вас не 2 мес. а три
«Для вас, для нас»… Предметно, на кого навчать за 2 місяці? В кращому випадку на тестувальника. Зі старту і 500 уо не факт, через кілька років може бути 1.5-2 куо. То кого ви хочете навчити за 2 місяці і відразу 1.5? ?
Ніякого тестувальника за 2 місяці не навчити.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 11:45
я не хожу по кафе не хочу что б меня запоковали в бус и через 2 недели на передовую и расстреляли "как зайчика " (с) цитата военьіх с передка о мобилизованньіх
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Додано: Пон 31 лип, 2023 11:48
yama написав:
я не хожу по кафе не хочу что б меня запоковали в бус и через 2 недели на передовую и расстреляли "как зайчика " (с) цитата военьіх с передка о мобилизованньіх
Только Буковель вся переполнена и мест в отелях нет уже до октября.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 11:50
Игорь Алексеевич написав: Hotab написав:Игорь Алексеевич
,
Хорошо для вас не 2 мес. а три
«Для вас, для нас»… Предметно, на кого навчать за 2 місяці? В кращому випадку на тестувальника. Зі старту і 500 уо не факт, через кілька років може бути 1.5-2 куо. То кого ви хочете навчити за 2 місяці і відразу 1.5? ?
Я понял, что у вас только профи и работа для профи. А просто владеть навыками комп. в успешной компании и получать от полторушки - слабо??? А лучше открыть СПД, знать элем. навыки в смартф. и реклама не на ОЛХ или фейсб., а телегр., инста, на крайняк ютуб и можно спокойно иметь больше.
Я кстати в личку выше ответил формуч. где зарабатывают сейчас... А то типа наркотики и т.п. Тупость и мы смеёмся с раши..
«Я понял» (с) що ви пьос да бол. Нічого предметного неточними. Розмову завершено.
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