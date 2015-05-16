Ринок праці

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Игорь Алексеевич написав:А просто владеть навыками комп. в успешной компании и
"Просто владєть навикамі комп" було затребувано, може, до середини 2000-х, зараз це просто базова вимога на будь-якого білого комірця.
Так я и пишу, что не обяз. быть програмистом, обычные навыки пользователя, плюс неск. программ для бухг. и для своего бизнеса и можно спокойно зарабатывать полторушку. Но, для народ это дико, что сидя но попе ровно можно заработать и более... У нас летун до сих пор не верит, что работая пару часов в сутки можно минимум за 30 мин. заработать 20тыс.грн. А можно 50тыс.грн. и более раз неделю работая... Он привык наверное строго по графику и строго с лопатой в руках. з. плата строго у него 10 и 20 числа и всё точно до копейки... Тупизм..
Игорь Алексеевич написав:А просто владеть навыками комп. в успешной компании и
"Просто владєть навикамі комп" було затребувано, може, до середини 2000-х, зараз це просто базова вимога на будь-якого білого комірця.
Так я и пишу, что не обяз. быть програмистом, обычные навыки пользователя, плюс неск. программ для бухг. и для своего бизнеса и можно спокойно зарабатывать полторушку. Но, для народ это дико, что сидя но попе ровно можно заработать и более... У нас летун до сих пор не верит, что работая пару часов в сутки можно минимум за 30 мин. заработать 20тыс.грн. А можно 50тыс.грн. и более раз неделю работая... Он привык наверное строго по графику и строго с лопатой в руках. з. плата строго у него 10 и 20 числа и всё точно до копейки... Тупизм..
За програмістів тут і не йдеться. Взагалі. Абичниє навикі пользоватєля це базові вимоги для будь-кого, в кого робота якось пов'язана з компом (мабуть, 99.99% офісної роботи). "Нєсколько програм для бухгалтєрії" ніщо без знання тої самої бухгалтерії, яку теж за пару місяців навряд подужаєш, хіба що мавпувати чиїсь шаблони роботи. І ніхто мавпочці, що просто вміє працювати з комп'ютером і користуватися програмами бухобліку й звітності 1500 баксів не платить, на ринку повно бухгалтерів, які все це вміють, і сидять без роботи