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Ринок праці
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:51

Re: Ринок праці

  Hotab написав:Я понял» (с) що ви пьос да бол. Нічого предметного неточними. Розмову завершено.
Я тоже понял, что вы мастер летать в облаках и всёзнайка без денег))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:53

Де ви такі черті беретеся))

Игорь Алексеевич , «без денег», хай буде «без денег». Всі гроші хай у вас будуть).
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:56

Re: Ринок праці

  yama написав:ок 35 +- , оренда около 15 +- ( зависит от района)

Оце у вас запити канєш. По Києву середня оренда 2к - 14кгрн, 1к - близько 9 кгрн. https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-rent
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:58

Re: Ринок праці

  Игорь Алексеевич написав:А просто владеть навыками комп. в успешной компании и

"Просто владєть навикамі комп" було затребувано, може, до середини 2000-х, зараз це просто базова вимога на будь-якого білого комірця.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 12:15

Faceless , звідки йому це знати. Він книжки не читає, він гроші нюхає.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 12:33

  Faceless написав:
  Игорь Алексеевич написав:А просто владеть навыками комп. в успешной компании и

"Просто владєть навикамі комп" було затребувано, може, до середини 2000-х, зараз це просто базова вимога на будь-якого білого комірця.
Так я и пишу, что не обяз. быть програмистом, обычные навыки пользователя, плюс неск. программ для бухг. и для своего бизнеса и можно спокойно зарабатывать полторушку. Но, для народ это дико, что сидя но попе ровно можно заработать и более...
У нас летун до сих пор не верит, что работая пару часов в сутки можно минимум за 30 мин. заработать 20тыс.грн. А можно 50тыс.грн. и более раз неделю работая... Он привык наверное строго по графику и строго с лопатой в руках. з. плата строго у него 10 и 20 числа и всё точно до копейки... Тупизм..
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 12:59

Игорь Алексеевич ну потому прибереги свои басни внукам или санитарке в доме престарелых. :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 12:59

Re: Ринок праці

Игорь Алексеевич написав:
  Faceless написав:
  Игорь Алексеевич написав:А просто владеть навыками комп. в успешной компании и

"Просто владєть навикамі комп" було затребувано, може, до середини 2000-х, зараз це просто базова вимога на будь-якого білого комірця.
Так я и пишу, что не обяз. быть програмистом, обычные навыки пользователя, плюс неск. программ для бухг. и для своего бизнеса и можно спокойно зарабатывать полторушку. Но, для народ это дико, что сидя но попе ровно можно заработать и более...
У нас летун до сих пор не верит, что работая пару часов в сутки можно минимум за 30 мин. заработать 20тыс.грн. А можно 50тыс.грн. и более раз неделю работая... Он привык наверное строго по графику и строго с лопатой в руках. з. плата строго у него 10 и 20 числа и всё точно до копейки... Тупизм..


За програмістів тут і не йдеться. Взагалі.
Абичниє навикі пользоватєля це базові вимоги для будь-кого, в кого робота якось пов'язана з компом (мабуть, 99.99% офісної роботи). "Нєсколько програм для бухгалтєрії" ніщо без знання тої самої бухгалтерії, яку теж за пару місяців навряд подужаєш, хіба що мавпувати чиїсь шаблони роботи. І ніхто мавпочці, що просто вміє працювати з комп'ютером і користуватися програмами бухобліку й звітності 1500 баксів не платить, на ринку повно бухгалтерів, які все це вміють, і сидять без роботи
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 13:32

Re: Ринок праці

  Игорь Алексеевич написав:У нас летун до сих пор не верит, что работая пару часов в сутки можно минимум за 30 мин. заработать 20тыс.грн. А можно 50тыс.грн. и более раз неделю работая...

Звісно що можна, але це не гарантований заробіток.
А ще можна в лотерею виграти.
Дюрі-бачі
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