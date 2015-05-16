Ринок праці

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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 31 лип, 2023 15:06
Електромонтер в ДТЕК (Дніпро), оклад 12к чистими по 5 розряду (максимальний розряд - 6, на 2 тис. більше). Розкажіть ще історій про 20к грн у кожного пересічного. 2 роки тому міг стати енергетиком з зп 15к чистими на руки в одній фірмі, але підвело здоров'я і через операцію довелося відмовитися.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 15:12
Striker , енергетик читає книжки, як мінімум для своїх професійних знань, тому він заробляє 15 кгрн на місяць. А якби не читав, а нюхав долари, як наш байкар ізоп , то було 20 кгрн за півгодини.
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