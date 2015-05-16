Ринок праці

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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 31 лип, 2023 15:06
Електромонтер в ДТЕК (Дніпро), оклад 12к чистими по 5 розряду (максимальний розряд - 6, на 2 тис. більше). Розкажіть ще історій про 20к грн у кожного пересічного. 2 роки тому міг стати енергетиком з зп 15к чистими на руки в одній фірмі, але підвело здоров'я і через операцію довелося відмовитися.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 15:12
Striker , енергетик читає книжки, як мінімум для своїх професійних знань, тому він заробляє 15 кгрн на місяць. А якби не читав, а нюхав долари, як наш байкар ізоп , то було 20 кгрн за півгодини.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 16:03
Игорь Алексеевич написав: yama написав:
я не хожу по кафе не хочу что б меня запоковали в бус и через 2 недели на передовую и расстреляли "как зайчика " (с) цитата военьіх с передка о мобилизованньіх
Только Буковель вся переполнена и мест в отелях нет уже до октября.
спасибо, обеляетят пару раз на пути к нему
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Додано: Пон 31 лип, 2023 16:08
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Додано: Пон 31 лип, 2023 16:16
Якщо ви були в комі останні 18 місяців, то в мене для вас погані новини. Це воно ще подешевшало.
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Faceless
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Додано: Пон 31 лип, 2023 16:20
Faceless написав:
Якщо ви були в комі останні 18 місяців, то в мене для вас погані новини. Це воно ще подешевшало.
я не цікавився ринком оренди взагалі . Дійсно різниця в ДВА рази ? тобто в кКиєві в ДВА рази дешевше ніж у Львові ? то все підари винні кацапи тобто ?
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yama
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Додано: Пон 31 лип, 2023 16:25
yama написав: Faceless написав:
Якщо ви були в комі останні 18 місяців, то в мене для вас погані новини. Це воно ще подешевшало.
я не цікавився ринком оренди взагалі . Дійсно різниця в ДВА рази ? тобто в кКиєві в ДВА рази дешевше ніж у Львові ? то все підари винні кацапи тобто ?
Кінець лютого-березень по всіх містах на заході України злетіла оренда. В березні в Ужгороді наприклад оренда невеликої 2к квартири в притомному стані сягала 40000 грн.
Потім потроху знизилося, але досі вельми дорого.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 16:49
yama написав: Faceless написав:
Якщо ви були в комі останні 18 місяців, то в мене для вас погані новини. Це воно ще подешевшало.
я не цікавився ринком оренди взагалі . Дійсно різниця в ДВА рази ? тобто в кКиєві в ДВА рази дешевше ніж у Львові ? то все підари винні кацапи тобто ?
а что не так? платежеспособный прост + предложение
в Киеве последнего в разы больше, в том числе из-за хозяев на немецком пособии
а Львов - постоянный траффик людей с деньгами, отчего б хояевам не запрашивать
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