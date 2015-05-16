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Ринок праці
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 15:06

Електромонтер в ДТЕК (Дніпро), оклад 12к чистими по 5 розряду (максимальний розряд - 6, на 2 тис. більше). Розкажіть ще історій про 20к грн у кожного пересічного. 2 роки тому міг стати енергетиком з зп 15к чистими на руки в одній фірмі, але підвело здоров'я і через операцію довелося відмовитися.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 15:12

Striker , енергетик читає книжки, як мінімум для своїх професійних знань, тому він заробляє 15 кгрн на місяць. А якби не читав, а нюхав долари, як наш байкар ізоп , то було 20 кгрн за півгодини.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:03

  Игорь Алексеевич написав:
  yama написав:я не хожу по кафе не хочу что б меня запоковали в бус и через 2 недели на передовую и расстреляли "как зайчика " (с) цитата военьіх с передка о мобилизованньіх
Только Буковель вся переполнена и мест в отелях нет уже до октября.
спасибо, обеляетят пару раз на пути к нему
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:08

  Faceless написав:
  yama написав:ок 35 +- , оренда около 15 +- ( зависит от района)

Оце у вас запити канєш. По Києву середня оренда 2к - 14кгрн, 1к - близько 9 кгрн. https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-rent

ок трохи переплутав ,
https://news.finance.ua/ua/seredni-ciny ... nfohrafika
невже Львів у двічі дорожче за Київ ? :shock:
https://resizer.finance.ua/e50cdde61e4c ... &w=1530&h=
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:16

Re: Ринок праці

yama написав:
  Faceless написав:
  yama написав:ок 35 +- , оренда около 15 +- ( зависит от района)

Оце у вас запити канєш. По Києву середня оренда 2к - 14кгрн, 1к - близько 9 кгрн. https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-rent

ок трохи переплутав ,
https://news.finance.ua/ua/seredni-ciny ... nfohrafika
невже Львів у двічі дорожче за Київ ? :shock:
https://resizer.finance.ua/e50cdde61e4c ... &w=1530&h=
Якщо ви були в комі останні 18 місяців, то в мене для вас погані новини. Це воно ще подешевшало.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:20

  Faceless написав:Якщо ви були в комі останні 18 місяців, то в мене для вас погані новини. Це воно ще подешевшало.

я не цікавився ринком оренди взагалі . Дійсно різниця в ДВА рази ? тобто в кКиєві в ДВА рази дешевше ніж у Львові ? то все підари винні кацапи тобто ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:25

Re: Ринок праці

yama написав:
  Faceless написав:Якщо ви були в комі останні 18 місяців, то в мене для вас погані новини. Це воно ще подешевшало.

я не цікавився ринком оренди взагалі . Дійсно різниця в ДВА рази ? тобто в кКиєві в ДВА рази дешевше ніж у Львові ? то все підари винні кацапи тобто ?

Кінець лютого-березень по всіх містах на заході України злетіла оренда. В березні в Ужгороді наприклад оренда невеликої 2к квартири в притомному стані сягала 40000 грн.
Потім потроху знизилося, але досі вельми дорого.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:49

  yama написав:
  Faceless написав:Якщо ви були в комі останні 18 місяців, то в мене для вас погані новини. Це воно ще подешевшало.

я не цікавився ринком оренди взагалі . Дійсно різниця в ДВА рази ? тобто в кКиєві в ДВА рази дешевше ніж у Львові ? то все підари винні кацапи тобто ?


а что не так? платежеспособный прост + предложение
в Киеве последнего в разы больше, в том числе из-за хозяев на немецком пособии
а Львов - постоянный траффик людей с деньгами, отчего б хояевам не запрашивать
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 17:28

  yama написав:
  Faceless написав:Якщо ви були в комі останні 18 місяців, то в мене для вас погані новини. Це воно ще подешевшало.

я не цікавився ринком оренди взагалі . Дійсно різниця в ДВА рази ? тобто в кКиєві в ДВА рази дешевше ніж у Львові ? то все підари винні кацапи тобто ?

та немає такої різниці.

по-перше, що в Київі 1-2 кім квартира 7-8 т грн? щось не віриться.

так, минулої весни у Львові менше 20 т грн не розмовляли, але з того часу багато чого сталося. я так бачу, що ціни приблизно однакові. але не 7-8 т грн
Shaman
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