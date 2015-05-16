|
|
|
Ринок праці
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 20 січ, 2024 08:45
Успіх написав: yama написав:
Не переживайте завжди можна знайти роботу по фасуванню товарів на Полицях супермаркетів від 10.000 до 15.000₴ грн / міс роботи повно , середня з/п 14-15
До речі, якраз думав про цю роботу))
Bolt написав:
через ОЛХ збираю різне барахло, яке можна монетизувати, потім або розбираю на метал, або перепродую.7-8 кг в місяць витягую. Назбиралось 20 кг міді поїду здам за 5 кг. Чорнина пішла трохи до гори, цікавіше стало. Сьогодня, поки малий був в репетитора, забрав поруч газову плиту з хорошим алюмініевим карнізом, який здав по ціні алю профілі. Короче за пів години роботи(бо латуні крани поки познімав з плити , бо латунь по 160, грн) десь триста гривень, як з куща.Недавно фартануло, фірму закривали, що підтримкою 1С займалась, через ОЛХ віддавали різне. Приїхав накидав різного майже цілу машину, навіть сервак був(загнав вже за 800 грн на Київ), відях штук 8 і тп
Щоб дружина не совалась на ту довбану роботу, де начальница змусила перед новим роком написати заяву на ЗМЕНШЕННЯ ЗП🤦♂️бо план не виконують, а потім по тій же причині написали за власний рахунок, ще на два тижня .Короче, я прикинув що з зароблених нею в день 450 грн ЗП , я потрачу 200 грн, щоб зранку завезти її до трамваю, а вечором забрати +трамвай зараз не дешевий. Короче позвонили сімейному, пішла на лікарняний. Пішли вони нахер поци.
Добре, що з оренди 23 к йде, а то був би пісец.
А не простіше піти охоронцем в атб і пощипувати за дупці касирок?))
Ну і бачу, що таки здача в оренду - маст хев!
Не простіше. Бо таксую, тобто розвожу всіх по школах, універах, роботах, потім збираю. Тобто гнучкий графік маст хев. Завіз чекаєш з півтори-дві години
Один з недоліків проживання за містом. Та і на роботу вже не дуже в моєму похилому віці беруть, ну і з ТЦК проблем ніхто не відміняв.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2754
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 січ, 2024 09:38
Bolt написав:
тобто розвожу всіх по школах, універах, роботах, потім збираю
не только своих?
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22053
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2370 раз.
- Подякували: 3334 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 20 січ, 2024 10:01
Bolt написав:
Та і на роботу вже не дуже в моєму похилому віці беруть,
Охоронцем в атб, чи розкладати товар на полиці - візьмуть))
Bolt написав:
ну і з ТЦК проблем ніхто не відміняв.
А які проблеми?
Пішов в ТЦК - відмітився і живеш собі без проблем!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5996
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 877 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Суб 20 січ, 2024 12:50
vitaliiangel написав: Bolt написав:
тобто розвожу всіх по школах, універах, роботах, потім збираю
не только своих?
С удовольствием бы калымил, но сейчас поразводилось этих Болтов с Вайберами😠Если раз в год, что-то закалымишь то хорошо. 😟
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2754
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2024 04:14
Bolt таксувати вигідно при умові що ви маєте своє авто і на своєму авто
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4631
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8929 раз.
- Подякували: 1039 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 23 січ, 2024 04:17
Успіх написав: Bolt написав:
Та і на роботу вже не дуже в моєму похилому віці беруть,
Охоронцем в атб, чи розкладати товар на полиці - візьмуть))
Bolt написав:
ну і з ТЦК проблем ніхто не відміняв.
А які проблеми?
Пішов в ТЦК - відмітився і живеш собі без проблем!
Ми оцінили смайлик в кінці повідомлення. Явка в тцк це 99,99% путівка на фронт, а той 0.01% це блат/ корупція , або занесення документів про бронювання
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4631
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8929 раз.
- Подякували: 1039 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 23 січ, 2024 04:19
Bolt написав: vitaliiangel написав: Bolt написав:
тобто розвожу всіх по школах, універах, роботах, потім збираю
не только своих?
С удовольствием бы калымил, но сейчас поразводилось этих Болтов с Вайберами😠Если раз в год, что-то закалымишь то хорошо. 😟
Їздити на сервісах uklon bolt 838 можна навіть на всіх разом і якщо на своєму авто то досить непогано скажімо так я знаю водіїв які роблять 30 і більше поїздок в день при тому що працюють на орендованому авто і віддають до 75% від вартості замовлення і при цьому ще умудряються якось заробляти
Звісно це газ а якщо ви ще й брендуєте своє авто то будете мати ще додаткові бонуси порядка 10 грн за кожну поїздку а також навіть без брендування будете мати хороші знижки на газ приблизно на дві гривні більше ніж звичайні знижки по звичайним дисконтним картам
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4631
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8929 раз.
- Подякували: 1039 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 23 січ, 2024 06:35
yama написав: Bolt написав:
[quote="5675980:vitaliiangel
С удовольствием бы калымил, но сейчас поразводилось этих Болтов с Вайберами😠Если раз в год, что-то закалымишь то хорошо. 😟
Їздити на сервісах uklon bolt 838 можна навіть на всіх разом і якщо на своєму авто то досить непогано скажімо так я знаю водіїв які роблять 30 і більше поїздок в день при тому що працюють на орендованому авто і віддають до 75% від вартості замовлення і при цьому ще умудряються якось заробляти
Звісно це газ а якщо ви ще й брендуєте своє авто то будете мати ще додаткові бонуси порядка 10 грн за кожну поїздку а також навіть без брендування будете мати хороші знижки на газ приблизно на дві гривні більше ніж звичайні знижки по звичайним дисконтним картам
Я не хочу постійно тим займатись, але, як було раніше: їдеш,на узбіччі рукою махнули, підвіз бульш-менш по дорозі.Але зараз, як раз в рік вдається таким Макаром когось підвезти то добре.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2754
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2024 09:28
Bolt написав:
Я не хочу постійно тим займатись, але, як було раніше: їдеш,на узбіччі рукою махнули, підвіз бульш-менш по дорозі.Але зараз, як раз в рік вдається таким Макаром когось підвезти то добре.
хто хочеш шукає можливості , а хто не хоче шукає відмазки причини. Банальна причина лінь.
На своєму авто ВИ можете працювати хоч 1 годину в місяць хоч на болті хоч на уклоні хоч на 838 чи ще десь , вас ніхто не примушує гарцувати по 10-12 годин на добу !
Навіщо я вас в чомусь переконую
таке враження що це мені треба
ваше право ваше бажання я вам підказав де можна брати до 30 тис в міс чистими якщо гарцувати по 12 годин і далі вниз пропорційно , повторюсь 30 тис\міс реально при 30-35 замовленнях в день при 1-2 вихідних в тиждень, а за 6 годин в день 15 в міс можна мати чистими легко. Я знаю про що кажу .
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4631
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8929 раз.
- Подякували: 1039 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 06 лют, 2024 18:26
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 3883
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 960 раз.
- Подякували: 1952 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2055
|582880
|
|
|3
|8383
|
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[
|