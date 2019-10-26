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У Раді пропонують заборонити
продаж нових квартир до...

У Раді пропонують заборонити продаж нових квартир до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:21

У Раді пропонують заборонити продаж нових квартир до...

Пропонуємо до обговорення:
Реєстрацію у системі можна буде здійснити тільки за наявності повного пакету законних дозвільних документів.

Дивися повний текст У Раді пропонують заборонити продаж нових квартир до реєстрації у спецреєстрі.
R2
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"Благие намерения" обернутся дополнительными взятками за внесение в реестр и удорожанием.
Dobrofey
 
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Лучше ничего не делать. Пусть люди покупают воздух.
nyv
 
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