Реєстрацію у системі можна буде здійснити тільки за наявності повного пакету законних дозвільних документів.
Дивися повний текст У Раді пропонують заборонити продаж нових квартир до реєстрації у спецреєстрі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 лис, 2019 09:21
У Раді пропонують заборонити продаж нових квартир до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді пропонують заборонити продаж нових квартир до реєстрації у спецреєстрі.
Додано: Вів 05 лис, 2019 09:21
"Благие намерения" обернутся дополнительными взятками за внесение в реестр и удорожанием.
Додано: Вів 05 лис, 2019 19:23
На lun.ua этот "реестр" вполне успешно работает уже несколько лет, а депутатский "специальный реест" нужен только депутатам, что бы стричь бабло с народа. Если хотите решить проблему - садите с конфискацией аферистов и незаконных застройщиков.
|