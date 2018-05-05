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Оператор виробництва в
Словаччині - вакансія безплатна

Оператор виробництва в Словаччині - вакансія безплатна
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:33

Оператор виробництва в Словаччині - вакансія безплатна

С Л О В А Ч Ч И Н А
Автомобільний завод Zavar
Офіційне працевлаштування! ВНЖ оплачує працівник самотстійно.
Вимоги:
- біометричний паспорт;
- довідка про несудимість з апостилем;
- підтвердження від лікаря про відсутність хвороб.
Умови роботи:
- офіційне працевлаштування;
- ставка оплата 800 евро/ місяць 160 годин. Середня заробітна плата 1000 евро/ місяць. Є можливість понаднормових годин та досягнення зп 1470 евро/ місяць.
- гуртожиток по 2-4 особи в кімнаті.
Основні обов'язки:
Ручна або механічна збірка деталей салону легкових автомобілів,
Виробництво панелей приладів та дверей для автомобілів,
Ламінування та покриття пластикових виробів (панелі приладів, дверні панелі),
Виконання інвентарних робіт
Детальна інформація на Вайбері +380961342516
ianabulygina
 
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З нами з: 23.08.19
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