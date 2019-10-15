Популярне платіжний додаток monobank сьогодні минуло важливу віху - кількість клієнтів карткового продукту Fintech Band і «Універсал-Банку» перевищила 1,5 млн осіб.
Дивися повний текст Кількість клієнтів monobank перевищила 1,5 млн осіб.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 10:56
Кількість клієнтів monobank перевищила 1,5 млн осіб
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кількість клієнтів monobank перевищила 1,5 млн осіб.
Додано: Вів 05 лис, 2019 11:10
интересно какие у этого виртуального банка активы, кроме того что туда несут их клиенты, и во что он их инвестирует
Додано: Вів 05 лис, 2019 12:50
Re: Кількість клієнтів monobank перевищила 1,5 млн осіб
Смотрите отчётность Универсала
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