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Кількість клієнтів monobank
перевищила 1,5 млн осіб

Кількість клієнтів monobank перевищила 1,5 млн осіб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:56

Кількість клієнтів monobank перевищила 1,5 млн осіб

Пропонуємо до обговорення:
Популярне платіжний додаток monobank сьогодні минуло важливу віху - кількість клієнтів карткового продукту Fintech Band і «Універсал-Банку» перевищила 1,5 млн осіб.

Дивися повний текст Кількість клієнтів monobank перевищила 1,5 млн осіб.
R2
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Коли продукт хороший, то він користується попитом.
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интересно какие у этого виртуального банка активы, кроме того что туда несут их клиенты, и во что он их инвестирует
redmax11
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 12:50

Re: Кількість клієнтів monobank перевищила 1,5 млн осіб

redmax11 написав:интересно какие у этого виртуального банка активы, кроме того что туда несут их клиенты, и во что он их инвестирует
Смотрите отчётность Универсала
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:09

  Faceless написав:
redmax11 написав:интересно какие у этого виртуального банка активы, кроме того что туда несут их клиенты, и во что он их инвестирует
Смотрите отчётность Универсала


это не банк, а "платежное приложение"
отчетность универсала на момент когда нарисовался этот шмонобанк - печальное зрелище
что сейчас - лень смотреть - в число пользователей нет планов входить)
PV
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:21

Re: Кількість клієнтів monobank перевищила 1,5 млн осіб

2 года работаем https://www.universalbank.com.ua/storag ... 449499.pdf
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:38

как платежное средство - просто бомба
накидать денег поставщикам, запросто: терминал прямо на первом этаже в подъезде
оплатить счета в один-два клика, без вопросов... и без комиссии )

оказалось выгоднее снять зарплату с карты другого банка и переложить ее в соседний терминал на "моно", чем пользоваться онлайном непосредственно "зарплатного" банка

бабушка подходит в магазине "сынок, помоги пополнить телефон", да пожалуйста, "я Вам сам пополню, да еще без комиссии!"

родственники везут деньги из соседних деревень, чтобы я платил коммуналку - в приложении шаблоны уже четырех домохозяйств :mrgreen:

единственное, что беспокоит - когда этот бешеный рост клиентской базы закончится, халяву могут и выключить.... и будем искать новый "перспективный финтех-стартап"
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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