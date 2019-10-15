Популярне платіжний додаток monobank сьогодні минуло важливу віху - кількість клієнтів карткового продукту Fintech Band і «Універсал-Банку» перевищила 1,5 млн осіб.
Дивися повний текст Кількість клієнтів monobank перевищила 1,5 млн осіб.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 лис, 2019 10:56
Кількість клієнтів monobank перевищила 1,5 млн осіб
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кількість клієнтів monobank перевищила 1,5 млн осіб.
Додано: Вів 05 лис, 2019 11:10
интересно какие у этого виртуального банка активы, кроме того что туда несут их клиенты, и во что он их инвестирует
Додано: Вів 05 лис, 2019 12:50
Re: Кількість клієнтів monobank перевищила 1,5 млн осіб
Смотрите отчётность Универсала
Додано: Вів 05 лис, 2019 15:09
это не банк, а "платежное приложение"
отчетность универсала на момент когда нарисовался этот шмонобанк - печальное зрелище
что сейчас - лень смотреть - в число пользователей нет планов входить)
Додано: Вів 05 лис, 2019 15:21
Re: Кількість клієнтів monobank перевищила 1,5 млн осіб
2 года работаем
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:38
как платежное средство - просто бомба
накидать денег поставщикам, запросто: терминал прямо на первом этаже в подъезде
оплатить счета в один-два клика, без вопросов... и без комиссии )
оказалось выгоднее снять зарплату с карты другого банка и переложить ее в соседний терминал на "моно", чем пользоваться онлайном непосредственно "зарплатного" банка
бабушка подходит в магазине "сынок, помоги пополнить телефон", да пожалуйста, "я Вам сам пополню, да еще без комиссии!"
родственники везут деньги из соседних деревень, чтобы я платил коммуналку - в приложении шаблоны уже четырех домохозяйств
единственное, что беспокоит - когда этот бешеный рост клиентской базы закончится, халяву могут и выключить.... и будем искать новый "перспективный финтех-стартап"
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Сер 06 лис, 2019 00:01
Re: Кількість клієнтів monobank перевищила 1,5 млн осіб
Нет никакого банка "Монобанк", есть Универсал, активы Монобанка входят в активы Универсала, вот и все
|