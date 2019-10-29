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«Нафтогаз» вимагає в «Газпрому» переглянути транзитний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 11:02
Пропонуємо до обговорення:
«Нафтогаз» назвав вимоги до російського газового монополіста «Газпрому» у Заяві про захист та зустрічні позовні вимоги, яку компанія направив у Стокгольмський арбітраж.
Дивися повний текст «Нафтогаз» вимагає в «Газпрому» переглянути транзитний тариф – Вітренко
.
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