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«Нафтогаз» вимагає в «Газпрому» переглянути транзитний...
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Додано: Вів 05 лис, 2019 11:02
Пропонуємо до обговорення:
«Нафтогаз» назвав вимоги до російського газового монополіста «Газпрому» у Заяві про захист та зустрічні позовні вимоги, яку компанія направив у Стокгольмський арбітраж.
Дивися повний текст «Нафтогаз» вимагає в «Газпрому» переглянути транзитний тариф – Вітренко
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Додано: Вів 05 лис, 2019 12:17
А что, амортизация не входила в стоимость транзита??? Бред!!! На что надеялись, не вкл. амортизацию, что труба будет вечно новой??? Как то не по хозяйски.
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Галина441
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Додано: Чет 07 лис, 2019 17:16
Да и так Тариф на транспортировку 1 тыс метров кубических за 100 км украиной по результатам 2018 года оказался на половину выше чем по северному потоку 2.
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blueiceua
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