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«Нафтогаз» вимагає в «Газпрому»
переглянути транзитний...

«Нафтогаз» вимагає в «Газпрому» переглянути транзитний...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:02

«Нафтогаз» вимагає в «Газпрому» переглянути транзитний...

Пропонуємо до обговорення:
«Нафтогаз» назвав вимоги до російського газового монополіста «Газпрому» у Заяві про захист та зустрічні позовні вимоги, яку компанія направив у Стокгольмський арбітраж.

Дивися повний текст «Нафтогаз» вимагає в «Газпрому» переглянути транзитний тариф – Вітренко.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 12:17

А что, амортизация не входила в стоимость транзита??? Бред!!! На что надеялись, не вкл. амортизацию, что труба будет вечно новой??? Как то не по хозяйски.
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:16

Да и так Тариф на транспортировку 1 тыс метров кубических за 100 км украиной по результатам 2018 года оказался на половину выше чем по северному потоку 2.
blueiceua
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