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американские акции более предсказуемыми, чем российские
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 05 лис, 2019 11:05
торгую через ФФ уже достаточно давно. сначала про американские рынки не задумывался даже. позже попробовал и "зацепило". лично я считаю американские акции более предсказуемыми, чем российские. по крайней мере топ 10 - меньше зависимость от привычных нам форс-мажёров всяких наших "любимых" родных. Для меня ФФ - это самый удобный и доступный способ выхода на американский рынок
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GennaFRUN
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