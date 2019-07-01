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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 05 лис, 2019 11:05
американские акции более предсказуемыми, чем российские
торгую через ФФ уже достаточно давно. сначала про американские рынки не задумывался даже. позже попробовал и "зацепило". лично я считаю американские акции более предсказуемыми, чем российские. по крайней мере топ 10 - меньше зависимость от привычных нам форс-мажёров всяких наших "любимых" родных. Для меня ФФ - это самый удобный и доступный способ выхода на американский рынок
Додано: Вів 05 лис, 2019 18:51
jjjj75
Freedom finance Holding
не ясна чудесная бизнес-модель, которая генерирует за квартал $22,6 млн комисс. доходов при клиентских остатках на брокерке $74M. Даже если предположить, что мы не умеем читать отчет, и денег клиентов действительно $1,3 млрд, то комиссия составляет 1,7% за квартал от всех активов клиентов. Очевидно, что если брокер стрижет со своих клиентов такую маржу, то у клиентов деньги быстро закончатся.
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