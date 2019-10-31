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МВФ відклав надання кредиту
Україні - The Wall Street...

МВФ відклав надання кредиту Україні - The Wall Street...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 12:09

МВФ відклав надання кредиту Україні - The Wall Street...

Пропонуємо до обговорення:
МВФ відклав фінансову допомогу Україні через занепокоєння, що президент Володимир Зеленський не зможе відшкодувати мільярди доларів з "розграбованих банків".

Дивися повний текст МВФ відклав надання кредиту Україні - The Wall Street Journal.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 12:09

https://www.wsj.com/articles/ukraine-co ... 1572535061
В первоисточнике указывается фамилия Коломойский.
olegan
 
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