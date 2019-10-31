МВФ відклав фінансову допомогу Україні через занепокоєння, що президент Володимир Зеленський не зможе відшкодувати мільярди доларів з "розграбованих банків".
Дивися повний текст МВФ відклав надання кредиту Україні - The Wall Street Journal.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 12:09
МВФ відклав надання кредиту Україні - The Wall Street...
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Дивися повний текст МВФ відклав надання кредиту Україні - The Wall Street Journal.
Додано: Вів 05 лис, 2019 12:09
В первоисточнике указывается фамилия Коломойский.
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