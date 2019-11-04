МВФ відклав фінансову допомогу Україні через занепокоєння, що президент Володимир Зеленський не зможе відшкодувати мільярди доларів з "розграбованих банків".
Дивися повний текст МВФ відклав надання кредиту Україні - The Wall Street Journal.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 12:09
МВФ відклав надання кредиту Україні - The Wall Street...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ відклав надання кредиту Україні - The Wall Street Journal.
Додано: Вів 05 лис, 2019 12:09
В первоисточнике указывается фамилия Коломойский.
Додано: Вів 05 лис, 2019 13:04
Если коротко пересказать статью, то клоуну прямым текстом указали:
Утром Беня - вечером деньги;
Вечером Беня - утром деньги.
Востаннє редагувалось olegan в Вів 05 лис, 2019 14:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 05 лис, 2019 13:51
Re: МВФ відклав надання кредиту Україні - The Wall Street...
просто прелестно.
мвф посылает их к чертям,
а эти кидалы продолжают дальше необосновано укреплять гривну.
покажите мне где хоть какая-то логика, хоть в отдаленном приближении.
Додано: Вів 05 лис, 2019 13:52
Объясните мне, простому крестьянину, как можно было без НБУ украсть столько денег?
Додано: Вів 05 лис, 2019 14:37
heckfy2014 Это вопрос к Кубиву и его попэрэдныкам. У Гонтаревой дом просто так не сгорел.
Додано: Вів 05 лис, 2019 14:41
Alex2007
Логика есть. Расшарить продажу земли, а после обвала гривны скупить дёшево землю и остатки госсобственности.
Додано: Вів 05 лис, 2019 18:29
Гривна укрепляется, потому что за неё продают гривневые ОВГЗ с большой доходностью. За вырученные гривны на межбанке покупают доллары. Долларами погашают валютные долги. Когда у Украины станет мало валютных долгов и много гривневых, - гривну можно будет девальвировать, - и вуаля, проблема госдолга решена. Вот такая схема.
Додано: Вів 05 лис, 2019 19:21
точно.а проценты,которые надо отдавать,напечатаем.
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