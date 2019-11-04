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МВФ відклав надання кредиту Україні - The Wall Street...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 лис, 2019 21:18
tatarinov09101985 написав:
Гривна укрепляется, потому что за неё продают гривневые ОВГЗ с большой доходностью. За вырученные гривны на межбанке покупают доллары. Долларами погашают валютные долги. Когда у Украины станет мало валютных долгов и много гривневых, - гривну можно будет девальвировать, - и вуаля, проблема госдолга решена. Вот такая схема.
Первое - долларов всё равно не хватает и их приходится занимать.
Второе - дефолт по внутренним долгам( а-ля Россия 1998 года)
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Вів 05 лис, 2019 21:18
мвф наполегливо рекомендував.
а наш шимазл наполегливо не чує.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 10:16
мне кажется дадут всем. нах они им нужны. они еще напечатают. если бы бакс что-то стоит то да , а так
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