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У Мінсоцполітики пояснили
питання щодо виплат при...

У Мінсоцполітики пояснили питання щодо виплат при...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 12:20

У Мінсоцполітики пояснили питання щодо виплат при...

Пропонуємо до обговорення:
Про це написала міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили питання щодо виплат при народженні дитини.
R2
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