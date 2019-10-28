Голова НКРЕКП вважає, що альтернативи вирівнювання цін на електроенергію для населення і підприємців немає.
Дивися повний текст Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають бути однаковими - голова НКРЕКП.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 13:12
Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають бути однаковими - голова НКРЕКП.
Додано: Вів 05 лис, 2019 13:39
Додано: Вів 05 лис, 2019 13:54
Навіщо рівняти. Для населення тарифи повинні бути як мінімум в 2-а рази більші.
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