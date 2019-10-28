RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ціни на електроенергію для
населення і бізнесу мають...

Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 13:12

Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...

Пропонуємо до обговорення:
Голова НКРЕКП вважає, що альтернативи вирівнювання цін на електроенергію для населення і підприємців немає.

Дивися повний текст Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають бути однаковими - голова НКРЕКП.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91705
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 13:12

Кроме бизнеса и населения есть ещё Беня. Для него цена особая.
olegan
 
Повідомлень: 169
З нами з: 14.10.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 13:39

  olegan написав:Кроме бизнеса и населения есть ещё Беня. Для него цена особая.

От це ж і ілюстрація про наш бізнес - дайте мені дешеву енергію , дешеву робочу силу , низькі податки - бо у мене продукція не виходить конкурентноздатною інакше ... Дали - і тоді я молодець ! А ви всі лошари ....
Puente
 
Повідомлень: 2018
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 13:54

Навіщо рівняти. Для населення тарифи повинні бути як мінімум в 2-а рази більші.
649Sasha
 
Повідомлень: 32
З нами з: 04.03.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дохід від легалізації грального бізнесу може сягнути 5-9... 1, 2
R2 » Пон 28 жов, 2019 14:26
18 1160
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лис, 2019 13:17
Конрад Карлович
Герус анонсував дешевшу електроенергію непобутовим...
R2 » Пон 04 лис, 2019 10:54
0 49
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лис, 2019 10:54
R2
В Україні мають намір підвищити ліміти для ФОПів 1, 2
R2 » Сер 30 жов, 2019 18:38
13 906
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 жов, 2019 13:10
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78344)
05.11.2019 14:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.