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Ціни на електроенергію для
населення і бізнесу мають...

Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 13:12

Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...

Пропонуємо до обговорення:
Голова НКРЕКП вважає, що альтернативи вирівнювання цін на електроенергію для населення і підприємців немає.

Дивися повний текст Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають бути однаковими - голова НКРЕКП.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 13:12

Кроме бизнеса и населения есть ещё Беня. Для него цена особая.
olegan
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 13:39

  olegan написав:Кроме бизнеса и населения есть ещё Беня. Для него цена особая.

От це ж і ілюстрація про наш бізнес - дайте мені дешеву енергію , дешеву робочу силу , низькі податки - бо у мене продукція не виходить конкурентноздатною інакше ... Дали - і тоді я молодець ! А ви всі лошари ....
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 13:54

Навіщо рівняти. Для населення тарифи повинні бути як мінімум в 2-а рази більші.
649Sasha
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 14:24

  649Sasha написав:Навіщо рівняти. Для населення тарифи повинні бути як мінімум в 2-а рази більші.


А кто посчитал,что в 2-а,а чего не в 22 ? Не нужно стесняться Ринат Леонидович.
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 14:48

И вот кто придумал, что две одинаковые булочки нужно продавать по разным ценам?
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:02

Re: Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...

  Конрад Карлович написав:И вот кто придумал, что две одинаковые булочки нужно продавать по разным ценам?

Ринок. Оптом булочка завжди коштує дешевше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:39

Ruslan2453
Сімя не повинна бідувати, а вона велика от і потрібно підіймати. Не проти і до 22 раз.
649Sasha
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:41

А если я пеку булочки дома? Что бы было дешевле?
У меня не коммерческое предприятие! Я на этом не зарабатываю. Какого х. Я должна платить по цене предприятия? Может ещё и налог с булочек заплатить!
straponesa
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:50

Re: Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...

  straponesa написав:Какого х. Я должна платить по цене предприятия? Может ещё и налог с булочек заплатить!

Ви повинні, і, зрештою, будете, платити в 1,5 - 2 рази дорожче, ніж підприємства. Тому що оптом завжди дешевше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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