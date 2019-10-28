Голова НКРЕКП вважає, що альтернативи вирівнювання цін на електроенергію для населення і підприємців немає.
Дивися повний текст Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають бути однаковими - голова НКРЕКП.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 13:12
Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають бути однаковими - голова НКРЕКП.
Додано: Вів 05 лис, 2019 13:39
Додано: Вів 05 лис, 2019 13:54
Навіщо рівняти. Для населення тарифи повинні бути як мінімум в 2-а рази більші.
Додано: Вів 05 лис, 2019 14:24
Додано: Вів 05 лис, 2019 14:48
И вот кто придумал, что две одинаковые булочки нужно продавать по разным ценам?
Додано: Вів 05 лис, 2019 15:02
Re: Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...
Ринок. Оптом булочка завжди коштує дешевше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 05 лис, 2019 15:39
Ruslan2453
Сімя не повинна бідувати, а вона велика от і потрібно підіймати. Не проти і до 22 раз.
Додано: Вів 05 лис, 2019 15:41
А если я пеку булочки дома? Что бы было дешевле?
У меня не коммерческое предприятие! Я на этом не зарабатываю. Какого х. Я должна платить по цене предприятия? Может ещё и налог с булочек заплатить!
Додано: Вів 05 лис, 2019 15:50
Re: Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...
Ви повинні, і, зрештою, будете, платити в 1,5 - 2 рази дорожче, ніж підприємства. Тому що оптом завжди дешевше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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