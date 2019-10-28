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Ціни на електроенергію для
населення і бізнесу мають...

Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:56

Ну для "населения" цена должна быть как для бизнеса большая и рыночная как в Эуропе - тут даже вопросов нет.

А вот для граждан Украины, есть.
Ведь, вырабатывается эта э/э на процентов так на 95%, именно на мощностях государственных атомных и гидро- и тепло- электростанций, которые построены этими самыми гражданами и им номинально принадлежат, т.к. они государственные.
Это у нас в "социальной" стране государственное- значит ничье, а значит это можно грабить.
Но, в нормальном - это не так.
Если гражданам что либо принадлежит, то они имеют право получить с этого выгоду, ведь так? Вот поэтому они и имеют все основания получать плюшки с э/э в виде социальной фиксированной цены. Цены, которая кстати, совсем даже не ниже себестоимости и не ниже реальной рыночной - достаточно узнать цену (примерно 4 цента без налогов), по которой донецкий таракан импортировал э/э зарубеж.

Вот пусть наше ̶а̶н̶т̶и̶н̶а̶р̶о̶д̶н̶о̶е̶ правительство "слуг" выпустит акции и сделает всех граждан акционерами государственных "типа убыточных" предприятий - вот тогда поговорим о рынке как в ЕС.
А то, не вложив ни копья снимают сливки с того, что им не принадлежит и рассказывают под импортную дуду всем ̶л̶о̶х̶а̶м̶ вокруг свои тупые рассказки про эуропу и рынок, забывая напрочь, что в Украине зп ниже чем в Эфиопии :twisted:
Весна пришла?
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:14

  lapay написав:
  straponesa написав:Какого х. Я должна платить по цене предприятия? Может ещё и налог с булочек заплатить!

Ви повинні, і, зрештою, будете, платити в 1,5 - 2 рази дорожче, ніж підприємства. Тому що оптом завжди дешевше.

Не не будем платить, в Польшу уедем и свет за собой потушим. :)
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:32

  lapay написав:
  straponesa написав:Какого х. Я должна платить по цене предприятия? Может ещё и налог с булочек заплатить!

Ви повинні, і, зрештою, будете, платити в 1,5 - 2 рази дорожче, ніж підприємства. Тому що оптом завжди дешевше.

Мені цікава Ваша логіка - Ви на чиїй стороні - громадянина чи продавця ? Про ціну електроенергії і як вона формується - читали ж . Про монополію здогадуєтеся . Як хтось тут писав - чому на експорт ціна менша ? Оптова ? Електрика як може бути оптова чи роздрібна ? Електрика , вода , тепло - не можуть бути оптовими . Це недискретні речі ...
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:44

  lapay написав:
  Конрад Карлович написав:И вот кто придумал, что две одинаковые булочки нужно продавать по разным ценам?

Ринок. Оптом булочка завжди коштує дешевше.

При чем тут это???
Речь идет о разных покупателях. Многоквартирный дом может потреблять намного больше, чем предприятие и наоборот. Считают не по количеству - а по типу потребителя - для населения цена намного дешевле.
Конрад Карлович
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