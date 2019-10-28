Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...

Додано: Вів 05 лис, 2019 15:56

Ну для "населения" цена должна быть как для бизнеса большая и рыночная как в Эуропе - тут даже вопросов нет.А вот дляУкраины, есть.Ведь, вырабатывается эта э/э на процентов так на 95%, именно на мощностяхатомных и гидро- и тепло- электростанций, которые построены этими самыми гражданами и им номинально принадлежат, т.к. они государственные.Это у нас в "социальной" стране государственное- значит ничье, а значит это можно грабить.Но, в нормальном - это не так.Есличто либо принадлежит, то они имеют право получить с этого выгоду, ведь так? Вот поэтому они и имеют все основания получать плюшки с э/э в виде социальной фиксированной цены. Цены, которая кстати, совсем даже не ниже себестоимости и не ниже реальной рыночной - достаточно узнать цену (примерно 4 цента без налогов), по которой донецкий таракан импортировал э/э зарубеж.Вот пусть наше ̶а̶н̶т̶и̶н̶а̶р̶о̶д̶н̶о̶е̶ правительство "слуг" выпустит акции и сделает всех граждан акционерами государственных "типа убыточных" предприятий - вот тогда поговорим о рынке как в ЕС.А то, не вложив ни копья снимают сливки с того, что им не принадлежит и рассказывают под импортную дуду всем ̶л̶о̶х̶а̶м̶ вокруг свои тупые рассказки про эуропу и рынок, забывая напрочь, что в Украине зп ниже чем в Эфиопии