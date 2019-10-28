Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...
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Ну для "населения" цена должна быть как для бизнеса большая и рыночная как в Эуропе - тут даже вопросов нет.
А вот для граждан Украины, есть. Ведь, вырабатывается эта э/э на процентов так на 95%, именно на мощностях государственных атомных и гидро- и тепло- электростанций, которые построены этими самыми гражданами и им номинально принадлежат, т.к. они государственные. Это у нас в "социальной" стране государственное- значит ничье, а значит это можно грабить. Но, в нормальном - это не так. Если гражданам что либо принадлежит, то они имеют право получить с этого выгоду, ведь так? Вот поэтому они и имеют все основания получать плюшки с э/э в виде социальной фиксированной цены. Цены, которая кстати, совсем даже не ниже себестоимости и не ниже реальной рыночной - достаточно узнать цену (примерно 4 цента без налогов), по которой донецкий таракан импортировал э/э зарубеж.
Вот пусть наше ̶а̶н̶т̶и̶н̶а̶р̶о̶д̶н̶о̶е̶ правительство "слуг" выпустит акции и сделает всех граждан акционерами государственных "типа убыточных" предприятий - вот тогда поговорим о рынке как в ЕС. А то, не вложив ни копья снимают сливки с того, что им не принадлежит и рассказывают под импортную дуду всем ̶л̶о̶х̶а̶м̶ вокруг свои тупые рассказки про эуропу и рынок, забывая напрочь, что в Украине зп ниже чем в Эфиопии
straponesa написав:Какого х. Я должна платить по цене предприятия? Может ещё и налог с булочек заплатить!
Ви повинні, і, зрештою, будете, платити в 1,5 - 2 рази дорожче, ніж підприємства. Тому що оптом завжди дешевше.
Мені цікава Ваша логіка - Ви на чиїй стороні - громадянина чи продавця ? Про ціну електроенергії і як вона формується - читали ж . Про монополію здогадуєтеся . Як хтось тут писав - чому на експорт ціна менша ? Оптова ? Електрика як може бути оптова чи роздрібна ? Електрика , вода , тепло - не можуть бути оптовими . Це недискретні речі ...
Конрад Карлович написав:И вот кто придумал, что две одинаковые булочки нужно продавать по разным ценам?
Ринок. Оптом булочка завжди коштує дешевше.
При чем тут это??? Речь идет о разных покупателях. Многоквартирный дом может потреблять намного больше, чем предприятие и наоборот. Считают не по количеству - а по типу потребителя - для населения цена намного дешевле.
straponesa написав:Какого х. Я должна платить по цене предприятия? Может ещё и налог с булочек заплатить!
Ви повинні, і, зрештою, будете, платити в 1,5 - 2 рази дорожче, ніж підприємства. Тому що оптом завжди дешевше.
Не не будем платить, в Польшу уедем и свет за собой потушим.
Это если языком или пальцами по клавиатуре. В реале - никто и никуда не уедет из-за нескольких гривен за киловатт. У нас только по СМИ - массовая эмиграции, чтобы зраду разогнать. А на деле- большинство сидит на опе ровно у себя в стране. Везде толпы, очереди, пробки. И неплохо было бы даже, чтобы выехало немного людей, да никто не выезжает.
straponesa написав:Какого х. Я должна платить по цене предприятия? Может ещё и налог с булочек заплатить!
Ви повинні, і, зрештою, будете, платити в 1,5 - 2 рази дорожче, ніж підприємства. Тому що оптом завжди дешевше.
Мені цікава Ваша логіка - Ви на чиїй стороні - громадянина чи продавця ? Про ціну електроенергії і як вона формується - читали ж . Про монополію здогадуєтеся . Як хтось тут писав - чому на експорт ціна менша ? Оптова ? Електрика як може бути оптова чи роздрібна ? Електрика , вода , тепло - не можуть бути оптовими . Це недискретні речі ...
И это финансовый форум. Я беру 1 млн Киловатт в месяц, вы берете 100 кВт в месяц. Кому из нас нужно скидку давать? Я как потребитель хочу платить меньше, бесспорно. Можно было бы -я бы платил 3 копейки с удовольствием. Но объективно рассуждая -я должен платить дороже, чем предприятие, которое берет электроэнергию мегаваттами. А у нас до сих пор в крови -пролетарская ненависть к "буржуинам" , читай "бизнесу" у многих.