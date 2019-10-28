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Ціни на електроенергію для
населення і бізнесу мають...

Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:56

Ну для "населения" цена должна быть как для бизнеса большая и рыночная как в Эуропе - тут даже вопросов нет.

А вот для граждан Украины, есть.
Ведь, вырабатывается эта э/э на процентов так на 95%, именно на мощностях государственных атомных и гидро- и тепло- электростанций, которые построены этими самыми гражданами и им номинально принадлежат, т.к. они государственные.
Это у нас в "социальной" стране государственное- значит ничье, а значит это можно грабить.
Но, в нормальном - это не так.
Если гражданам что либо принадлежит, то они имеют право получить с этого выгоду, ведь так? Вот поэтому они и имеют все основания получать плюшки с э/э в виде социальной фиксированной цены. Цены, которая кстати, совсем даже не ниже себестоимости и не ниже реальной рыночной - достаточно узнать цену (примерно 4 цента без налогов), по которой донецкий таракан импортировал э/э зарубеж.

Вот пусть наше ̶а̶н̶т̶и̶н̶а̶р̶о̶д̶н̶о̶е̶ правительство "слуг" выпустит акции и сделает всех граждан акционерами государственных "типа убыточных" предприятий - вот тогда поговорим о рынке как в ЕС.
А то, не вложив ни копья снимают сливки с того, что им не принадлежит и рассказывают под импортную дуду всем ̶л̶о̶х̶а̶м̶ вокруг свои тупые рассказки про эуропу и рынок, забывая напрочь, что в Украине зп ниже чем в Эфиопии :twisted:
Весна пришла?
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:14

  lapay написав:
  straponesa написав:Какого х. Я должна платить по цене предприятия? Может ещё и налог с булочек заплатить!

Ви повинні, і, зрештою, будете, платити в 1,5 - 2 рази дорожче, ніж підприємства. Тому що оптом завжди дешевше.

Не не будем платить, в Польшу уедем и свет за собой потушим. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:32

  lapay написав:
  straponesa написав:Какого х. Я должна платить по цене предприятия? Может ещё и налог с булочек заплатить!

Ви повинні, і, зрештою, будете, платити в 1,5 - 2 рази дорожче, ніж підприємства. Тому що оптом завжди дешевше.

Мені цікава Ваша логіка - Ви на чиїй стороні - громадянина чи продавця ? Про ціну електроенергії і як вона формується - читали ж . Про монополію здогадуєтеся . Як хтось тут писав - чому на експорт ціна менша ? Оптова ? Електрика як може бути оптова чи роздрібна ? Електрика , вода , тепло - не можуть бути оптовими . Це недискретні речі ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:44

  lapay написав:
  Конрад Карлович написав:И вот кто придумал, что две одинаковые булочки нужно продавать по разным ценам?

Ринок. Оптом булочка завжди коштує дешевше.

При чем тут это???
Речь идет о разных покупателях. Многоквартирный дом может потреблять намного больше, чем предприятие и наоборот. Считают не по количеству - а по типу потребителя - для населения цена намного дешевле.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 18:58

  andrein написав:
  lapay написав:
  straponesa написав:Какого х. Я должна платить по цене предприятия? Может ещё и налог с булочек заплатить!

Ви повинні, і, зрештою, будете, платити в 1,5 - 2 рази дорожче, ніж підприємства. Тому що оптом завжди дешевше.

Не не будем платить, в Польшу уедем и свет за собой потушим. :)

Это если языком или пальцами по клавиатуре. В реале - никто и никуда не уедет из-за нескольких гривен за киловатт. У нас только по СМИ - массовая эмиграции, чтобы зраду разогнать. А на деле- большинство сидит на опе ровно у себя в стране. Везде толпы, очереди, пробки. И неплохо было бы даже, чтобы выехало немного людей, да никто не выезжает.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 19:03

  Puente написав:
  lapay написав:
  straponesa написав:Какого х. Я должна платить по цене предприятия? Может ещё и налог с булочек заплатить!

Ви повинні, і, зрештою, будете, платити в 1,5 - 2 рази дорожче, ніж підприємства. Тому що оптом завжди дешевше.

Мені цікава Ваша логіка - Ви на чиїй стороні - громадянина чи продавця ? Про ціну електроенергії і як вона формується - читали ж . Про монополію здогадуєтеся . Як хтось тут писав - чому на експорт ціна менша ? Оптова ? Електрика як може бути оптова чи роздрібна ? Електрика , вода , тепло - не можуть бути оптовими . Це недискретні речі ...

И это финансовый форум. Я беру 1 млн Киловатт в месяц, вы берете 100 кВт в месяц. Кому из нас нужно скидку давать? Я как потребитель хочу платить меньше, бесспорно. Можно было бы -я бы платил 3 копейки с удовольствием. Но объективно рассуждая -я должен платить дороже, чем предприятие, которое берет электроэнергию мегаваттами. А у нас до сих пор в крови -пролетарская ненависть к "буржуинам" , читай "бизнесу" у многих.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:41

Re: Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...

  SMOKE написав:И это финансовый форум. Я беру 1 млн Киловатт в месяц, вы берете 100 кВт в месяц. Кому из нас нужно скидку давать?

Вот именно - финансовый! А Вы рассуждаете категориями торговца на овощном рынке - "оптом, значит дешевле". С какой радости ? Вот конкретно в Вашем случае в чем "дешевизна" Ваших 100кВт из 1 млн кВт должна проявится, по сравнению с моими 100 кВт ? В усилиях, затраченных на её производство ? Нет,чушь. Турбина крутилась на ГЭС одинаково и для Вас, и для меня. Дешевизна передачи Ваших 100 кВт по проводам ? Чушь. Провода как висели, так и висят, тоньше или толще они не стали. Трансформатор, может, как-то иначе гудел, когда через него проходили именно Ваши 100кВт ? Бред. Гудел точно так-же, ровно и спокойно. и т.д., вплоть до ЗП диспетчера на пульте.

Повторяю вопрос - в чём дешевизна именно Ваших 100 кВт ? И помните, это финансовый форум, а не базар с картошкой. Жду Ваши аргументы.

PS: вот картошку оптом дешевле, я понимаю - проще логистика (один раз грузовик пригнал, а не сумками носить, не нужно место на рынке оплачивать, не нужно ЗП продавцу на весах платить, не нужно заморачиваться инкассацией, охраной и т.д.), но электроэнергия, она чуть другой товар, не находите ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:48

Re: Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...

  LutsMan написав:PS: вот картошку оптом дешевле, я понимаю - проще логистика (один раз грузовик пригнал, а не сумками носить, не нужно место на рынке оплачивать, не нужно ЗП продавцу на весах платить, не нужно заморачиваться инкассацией, охраной и т.д.), но электроэнергия, она чуть другой товар, не находите ?

Провода, стовпи, трансформатори, лічильники, зарплата інспекторам, зарплата ремонтним бригадам, пікові навантаження, неплатежі, які важко вибити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:52

LutsMan
Перечитал своё сообщение выше и решил добавить, но отдельно :)
Вот давайте на простых житейских, как говорится, примерах, может так Вам станет моя позиция понятнее. Давайте представим, что у меня мопед, а у Вас фура, мы вместе заехали на АЗС заправиться бензином. Я заказываю 5 литров, а Вы заказываете 1000 литров. Внимание вопрос - для Вас бензин будет на АЗС дешевле за литр ? Очевидно, что нет. Правильно ? Да, правильно.
Вы хотите заправляться дешевле, потому что у Вас большие объёмы ? Тогда Вам нужно заключить договор с нефтебазой, купить у них сразу целую бочку бензина, которую Вам привезут одной ходкой и тогда, нефтебаза сэкономит на затратах розничной сети и даст Вам цену меньше. Логично ? Очевидно, что да.
Вот в таком примере понятнее, почему Ваш литр стал дешевле ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:00

так и не понял из статьи:
- Цены для промышленности резко упадут?
Или для чьего "населения" - поднимут?
Kudrjavuy
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