Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...
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lapay написав:Провода, стовпи, трансформатори, лічильники, зарплата інспекторам, зарплата ремонтним бригадам, пікові навантаження, неплатежі, які важко вибити.
Простите, но здесь вообще не понял. Это о чём ? Или Вы считаете, что ЗП ремонтников зависит от того, чей провод они натягивают на столбы ? Поскольку энергосети у них на балансе, то они вообще ремонтируют СВОЁ СОБСТВЕННОЕ имущество. Или среди предприятий неплательщиков больше-меньше, чем среди населения ? Или Вы считаете, что инспекторам с бабками на лавочке тяжелее разговаривать, чем с энергетиком любого мало-мальского предприятия ? Спешу Вас разочаровать, мало с ними общались, похоже. Это в квартире легко чикнуть провода и повесить табличку "отключено за неуплату, повторное включение стоит 1500 грн", а Вы попробуйте рубануть любое более-менее приличное предприятие, так еще и получите от Прокуратуры по шапке "за создание предпосылок к техногенной катастрофе".
LutsMan написав:Простите, но здесь вообще не понял. Это о чём ? Или Вы считаете, что ЗП ремонтников зависит от того, чей провод они натягивают на столбы ? Поскольку энергосети у них на балансе, то они вообще ремонтируют СВОЁ СОБСТВЕННОЕ имущество. Или среди предприятий неплательщиков больше-меньше, чем среди населения ? Или Вы считаете, что инспекторам с бабками на лавочке тяжелее разговаривать, чем с энергетиком любого мало-мальского предприятия ?
Витрати на населення більші, ніж на підприємства, тому і тарифи повинні бути вищі. Так в усьому світі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
ruvex написав:Это не рынок, если его регулирует не спрос и предложение на ресурс.
Саме це і регулює, але частина прибутків АЕС йде на теплову і зелену енергетику.
При монополизации не может быть рынка. Один из примеров, это Бурштынский энергетический остров, который полностью монополизирован, в том числе выкуплен и блокируется канал (линия) возможной покупки энергии из-за рубежа для образования вот того рынка о котором идет речь. Цены в регионах Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях полностью регулируются монополистом.
ruvex написав:При монополизации не может быть рынка. Один из примеров, это Бурштынский энергетический остров, который полностью монополизирован, в том числе выкуплен и блокируется канал возможной покупки энергии из-за рубежа для образования вот того рынка о котором идет речь. Цены в регионах Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях полностью регулируются монополистом.
Там дійсно, є монопольний викуп ДТЕКом імпортного трафіка, який він використовує тільки на 25%. Для вирішення таких проблем є Антимонопольний комітет.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.