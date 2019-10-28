Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...

Додано: Вів 05 лис, 2019 22:01

lapay написав: Провода, стовпи, трансформатори, лічильники, зарплата інспекторам, зарплата ремонтним бригадам, пікові навантаження, неплатежі, які важко вибити. Провода, стовпи, трансформатори, лічильники, зарплата інспекторам, зарплата ремонтним бригадам, пікові навантаження, неплатежі, які важко вибити.

Простите, но здесь вообще не понял. Это о чём ? Или Вы считаете, что ЗП ремонтников зависит от того, чей провод они натягивают на столбы ? Поскольку энергосети у них на балансе, то они вообще ремонтируют СВОЁ СОБСТВЕННОЕ имущество. Или среди предприятий неплательщиков больше-меньше, чем среди населения ? Или Вы считаете, что инспекторам с бабками на лавочке тяжелее разговаривать, чем с энергетиком любого мало-мальского предприятия ? Спешу Вас разочаровать, мало с ними общались, похоже. Это в квартире легко чикнуть провода и повесить табличку "отключено за неуплату, повторное включение стоит 1500 грн", а Вы попробуйте рубануть любое более-менее приличное предприятие, так еще и получите от Прокуратуры по шапке "за создание предпосылок к техногенной катастрофе".