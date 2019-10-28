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Ціни на електроенергію для
населення і бізнесу мають...

Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:01

Re: Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...

  lapay написав:Провода, стовпи, трансформатори, лічильники, зарплата інспекторам, зарплата ремонтним бригадам, пікові навантаження, неплатежі, які важко вибити.

Простите, но здесь вообще не понял. Это о чём ? Или Вы считаете, что ЗП ремонтников зависит от того, чей провод они натягивают на столбы ? Поскольку энергосети у них на балансе, то они вообще ремонтируют СВОЁ СОБСТВЕННОЕ имущество. Или среди предприятий неплательщиков больше-меньше, чем среди населения ? Или Вы считаете, что инспекторам с бабками на лавочке тяжелее разговаривать, чем с энергетиком любого мало-мальского предприятия ? Спешу Вас разочаровать, мало с ними общались, похоже. Это в квартире легко чикнуть провода и повесить табличку "отключено за неуплату, повторное включение стоит 1500 грн", а Вы попробуйте рубануть любое более-менее приличное предприятие, так еще и получите от Прокуратуры по шапке "за создание предпосылок к техногенной катастрофе".
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:07

  lapay написав:
  Конрад Карлович написав:И вот кто придумал, что две одинаковые булочки нужно продавать по разным ценам?

Ринок. Оптом булочка завжди коштує дешевше.

У нас нет рынка.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:08

Re: Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...

  LutsMan написав:Простите, но здесь вообще не понял. Это о чём ? Или Вы считаете, что ЗП ремонтников зависит от того, чей провод они натягивают на столбы ? Поскольку энергосети у них на балансе, то они вообще ремонтируют СВОЁ СОБСТВЕННОЕ имущество. Или среди предприятий неплательщиков больше-меньше, чем среди населения ? Или Вы считаете, что инспекторам с бабками на лавочке тяжелее разговаривать, чем с энергетиком любого мало-мальского предприятия ?

Витрати на населення більші, ніж на підприємства, тому і тарифи повинні бути вищі. Так в усьому світі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:09

Re: Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...

  ruvex написав:У нас нет рынка.

Вже є. Регульований, але ринок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:12

  lapay написав:
  ruvex написав:У нас нет рынка.

Вже є. Регульований, але ринок.

Это не рынок, если его регулирует не спрос и предложение на ресурс.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:19

Re: Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...

  ruvex написав:Это не рынок, если его регулирует не спрос и предложение на ресурс.

Саме це і регулює, але частина прибутків АЕС йде на теплову і зелену енергетику.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:29

  lapay написав:
  ruvex написав:Это не рынок, если его регулирует не спрос и предложение на ресурс.

Саме це і регулює, але частина прибутків АЕС йде на теплову і зелену енергетику.

При монополизации не может быть рынка. Один из примеров, это Бурштынский энергетический остров, который полностью монополизирован, в том числе выкуплен и блокируется канал (линия) возможной покупки энергии из-за рубежа для образования вот того рынка о котором идет речь. Цены в регионах Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях полностью регулируются монополистом.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:33

Re: Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...

  ruvex написав:При монополизации не может быть рынка. Один из примеров, это Бурштынский энергетический остров, который полностью монополизирован, в том числе выкуплен и блокируется канал возможной покупки энергии из-за рубежа для образования вот того рынка о котором идет речь. Цены в регионах Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях полностью регулируются монополистом.

Там дійсно, є монопольний викуп ДТЕКом імпортного трафіка, який він використовує тільки на 25%. Для вирішення таких проблем є Антимонопольний комітет.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:36

  lapay написав:Там дійсно, є монопольний викуп ДТЕКом імпортного трафіка, який він використовує тільки на 25%. Для вирішення таких проблем є Антимонопольний комітет.

Если есть проблема с монополизацией, значит нет работающих антимонопольных органов, значит нет рынка.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:40

Re: Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...

  ruvex написав:Если есть проблема с монополизацией, значит нет работающих антимонопольных органов, значит нет рынка.

Україна більша, ніж Бурштинський острів. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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