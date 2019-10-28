Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...

Додано: Вів 05 лис, 2019 23:04

lapay написав: Витрати на населення більші, ніж на підприємства, тому і тарифи повинні бути вищі. Так в усьому світі. Витрати на населення більші, ніж на підприємства, тому і тарифи повинні бути вищі. Так в усьому світі.

А население находится в каком-то отдельном вакууме ? Зачем Вы рассуждаете чёрно-белыми категориями ? Вот опять таки, давайте примеры из жизни, может тогда Вы со мной согласитесь. От АЭС идёт линия в 1 млн вольт - она ещё общая, за неё все платят одинаково (и население, и предприятия) ? Наверное, да. Дальше стоит ТП перед городом и напряжение понизили до 100 Киловольт. За этот трансформатор и линию от неё тоже платят все одинаково ? Или, поскольку 60-80% мощности от неё идет на градообразующее предприятие, то и 60-80% затрат на её ремонт и обслуживание должно оплачивать это предприятие ? Это вопрос №1. Далее линия понизилась до 10 Киловольт и пошла по городским улицам. За этот трансформатор и линию от неё тоже платят все одинаково ? Или, поскольку 60-80% мощности от неё идет на школы, больницы, магазины и т.д., то и 60-80% затрат на её ремонт и обслуживание должны оплачивать они? Это вопрос №2. Далее линия понизилась до 380В и подошла к многоэтажному дому, в котором,кстати, есть ОСББ. Вопрос№3 - за последний трансформатор платит кто ? А почему квартирам электрика продаётся в розницу, хотя ОСББ готово купить её по оптовому тарифу и распределить по квартирам, а разницу в тарифе положить себе на счёт ? Аналогичный вопрос с гаражным кооперативом на 1000 гаражей. Почему каждый гараж платит за себя отдельно розничную цену, хотя на входе в кооператив стоит трансформатор и счётчик, по которому кооператив готов платить оптом, а распределять между гаражами по рознице ? Где та граница, когда "опт" должен стать "розницей" ?Я от Вас увидел только один намёк (даже не ответ на вопрос), что администрирование потребления населением стоит дороже. Согласен. Но только администрирование! Какова доля администрирования в себестоимости кВт в рознице ?