В каком то измерении без сомнений, если не принимать в расчет неработоспособность и атрофию функций государства.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 22:53
В каком то измерении без сомнений, если не принимать в расчет неработоспособность и атрофию функций государства.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 05 лис, 2019 23:04
Re: Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...
А население находится в каком-то отдельном вакууме ? Зачем Вы рассуждаете чёрно-белыми категориями ? Вот опять таки, давайте примеры из жизни, может тогда Вы со мной согласитесь. От АЭС идёт линия в 1 млн вольт - она ещё общая, за неё все платят одинаково (и население, и предприятия) ? Наверное, да. Дальше стоит ТП перед городом и напряжение понизили до 100 Киловольт. За этот трансформатор и линию от неё тоже платят все одинаково ? Или, поскольку 60-80% мощности от неё идет на градообразующее предприятие, то и 60-80% затрат на её ремонт и обслуживание должно оплачивать это предприятие ? Это вопрос №1. Далее линия понизилась до 10 Киловольт и пошла по городским улицам. За этот трансформатор и линию от неё тоже платят все одинаково ? Или, поскольку 60-80% мощности от неё идет на школы, больницы, магазины и т.д., то и 60-80% затрат на её ремонт и обслуживание должны оплачивать они? Это вопрос №2. Далее линия понизилась до 380В и подошла к многоэтажному дому, в котором,кстати, есть ОСББ. Вопрос№3 - за последний трансформатор платит кто ? А почему квартирам электрика продаётся в розницу, хотя ОСББ готово купить её по оптовому тарифу и распределить по квартирам, а разницу в тарифе положить себе на счёт ? Аналогичный вопрос с гаражным кооперативом на 1000 гаражей. Почему каждый гараж платит за себя отдельно розничную цену, хотя на входе в кооператив стоит трансформатор и счётчик, по которому кооператив готов платить оптом, а распределять между гаражами по рознице ? Где та граница, когда "опт" должен стать "розницей" ?
Я от Вас увидел только один намёк (даже не ответ на вопрос), что администрирование потребления населением стоит дороже. Согласен. Но только администрирование! Какова доля администрирования в себестоимости кВт в рознице ?
Додано: Вів 05 лис, 2019 23:20
Предприятия воруют электроэнергию так, как никакое население никогда не сможет, причем крышуют воровство сами сотрудники облэнерго. Там объемы потребления большие, но и объемы воровства несравнимы с населением, поэтому в тариф для предприятий закладываются еще и потери от воровства - также как в процент по кредитам закладываются потери от неплательщиков. По этой причине одинаковыми тарифы для населения и предприятий быть не могут в принципе. То есть если предприятиям поднять тариф в 10 раз, то платить в 10 раз больше они не будут, а будут воровать в 10 раз больше, только и всего.
Додано: Сер 06 лис, 2019 00:14
Это Вы из города давно не выезжали на природу. В селах и пгт уже практически никого нет, а особенно молодежи. Почти все дома заколоченные.
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