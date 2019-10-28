Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...

Австрійська компанія Head - виробник спортивного обладнання для зимових видів спорту, дайвінгу і тенісу, яка реалізує продукцію у 85 країнах світу і має виробничі потужності в Австрії, Чехії, Болгарії і Китаї, створює завод у Вінниці. Саме до України компанія планувала перенести виробничі потужності з Австрії, Словаччини, Чехії, Естонії та Німеччини. Але в Україні інвестор зіштовхнувся з проблемою – монополія на енергоринку та вартість підключення до потужностей. За «папірці» австрійцям доведеться заплатити 1,6 млн євро. Інвестора такі розцінки шокували.



Проектувальником і генпідрядником в будівництві заводу компанії Head у Вінниці виступає українська компанія UBC Engineering, яка є частиною холдингу UBC Group, що належить Ігорю Гуменному.



Про проблему з наданням дозволу на приєднання до потужностей і про «шок» для інвестора, який не розраховував на такі витрати написав Ігор Гуменний на своїй сторінці в Facebook.



«UBC Group ведёт общий проект Head. Когда они подписывали меморандум, ещё с «попередними» властями им задекларировали стоимость подключения- 300 грн за кВт.



Сейчас объявили- 3 972гр. за кВт.



Им нужно минимум 10 МВт.



Это около € 1.6 млн.!!!!!!!



Это нужно заплатить, чтобы тебя подключили и ты потом покупал электроэнергию! Австрийцы переспросили, когда услышали цифру: «это за что?». Вручную на листике пересчитывали стоимость кВт, перемножили на мегаватт, переспрашивали нет ли тут ошибки.



Если бы им объявили цену во время подписания меморандума или до покупки земли их бы тут не было.



Но и это ещё не все!



1. Подключение «голое»



в Виннице - стоимость за 1Квт 3970грн - 140 евро( в других областях стоимость 1Квт выше в разы, Полтава- 8000 грн).



(Для сравнения Латвии, в Риге - 75-80 Евро и это все дальше тебе подводят провода к рубильнику.)



Потом, оказывается, что лимитов в этом месте нет, нужно тянуть и включают коэффициент 1.25.



Просчет/стоимость трассы, согласование тех документации



Винница/Украина - услуга под «ключ».



Но и это ещё не все. Дальше лимиты!



В Украине дешевле по старинке искать проектантов на трассу, согласовывать отдельно - уплатив при этом стоимость согласования тех документации и после искать подрядчика на сами работы и подводить сети самостоятельно.



2. Стоимость самого кВт в Виннице 3,35 грн - 0,12 Евро. Уже дороже, чем в Латвии.



стоимость кВт в Риге 0,112 Евро



Вопрос только подключения к электроэнергии. Только возможность покупать. Ещё не строить и согласовывать проект…



Для понимания в экономических зонах Восточной Европы, России, Казахстана или Белоруссии подключение к электроэнергии ли ноль или в 2-3 раза дешевле», - зазначає І. Гуменний.



Бізнесмен також відмічає, що після підключення, інвестор в Україні платитиме потім за електроенергію за одним із найвищим в Східній Європі тарифом.