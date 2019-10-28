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Ціни на електроенергію для
населення і бізнесу мають...

Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:53

  lapay написав:
  ruvex написав:Если есть проблема с монополизацией, значит нет работающих антимонопольных органов, значит нет рынка.

Україна більша, ніж Бурштинський острів. :)

В каком то измерении без сомнений, если не принимать в расчет неработоспособность и атрофию функций государства.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:04

Re: Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...

  lapay написав:Витрати на населення більші, ніж на підприємства, тому і тарифи повинні бути вищі. Так в усьому світі.

А население находится в каком-то отдельном вакууме ? Зачем Вы рассуждаете чёрно-белыми категориями ? Вот опять таки, давайте примеры из жизни, может тогда Вы со мной согласитесь. От АЭС идёт линия в 1 млн вольт - она ещё общая, за неё все платят одинаково (и население, и предприятия) ? Наверное, да. Дальше стоит ТП перед городом и напряжение понизили до 100 Киловольт. За этот трансформатор и линию от неё тоже платят все одинаково ? Или, поскольку 60-80% мощности от неё идет на градообразующее предприятие, то и 60-80% затрат на её ремонт и обслуживание должно оплачивать это предприятие ? Это вопрос №1. Далее линия понизилась до 10 Киловольт и пошла по городским улицам. За этот трансформатор и линию от неё тоже платят все одинаково ? Или, поскольку 60-80% мощности от неё идет на школы, больницы, магазины и т.д., то и 60-80% затрат на её ремонт и обслуживание должны оплачивать они? Это вопрос №2. Далее линия понизилась до 380В и подошла к многоэтажному дому, в котором,кстати, есть ОСББ. Вопрос№3 - за последний трансформатор платит кто ? А почему квартирам электрика продаётся в розницу, хотя ОСББ готово купить её по оптовому тарифу и распределить по квартирам, а разницу в тарифе положить себе на счёт ? Аналогичный вопрос с гаражным кооперативом на 1000 гаражей. Почему каждый гараж платит за себя отдельно розничную цену, хотя на входе в кооператив стоит трансформатор и счётчик, по которому кооператив готов платить оптом, а распределять между гаражами по рознице ? Где та граница, когда "опт" должен стать "розницей" ?
Я от Вас увидел только один намёк (даже не ответ на вопрос), что администрирование потребления населением стоит дороже. Согласен. Но только администрирование! Какова доля администрирования в себестоимости кВт в рознице ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:20

Предприятия воруют электроэнергию так, как никакое население никогда не сможет, причем крышуют воровство сами сотрудники облэнерго. Там объемы потребления большие, но и объемы воровства несравнимы с населением, поэтому в тариф для предприятий закладываются еще и потери от воровства - также как в процент по кредитам закладываются потери от неплательщиков. По этой причине одинаковыми тарифы для населения и предприятий быть не могут в принципе. То есть если предприятиям поднять тариф в 10 раз, то платить в 10 раз больше они не будут, а будут воровать в 10 раз больше, только и всего.
olivera
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 00:14

  SMOKE написав:
  andrein написав:
  lapay написав:Ви повинні, і, зрештою, будете, платити в 1,5 - 2 рази дорожче, ніж підприємства. Тому що оптом завжди дешевше.

Не не будем платить, в Польшу уедем и свет за собой потушим. :)

Это если языком или пальцами по клавиатуре. В реале - никто и никуда не уедет из-за нескольких гривен за киловатт. У нас только по СМИ - массовая эмиграции, чтобы зраду разогнать. А на деле- большинство сидит на опе ровно у себя в стране. Везде толпы, очереди, пробки. И неплохо было бы даже, чтобы выехало немного людей, да никто не выезжает.

Это Вы из города давно не выезжали на природу. В селах и пгт уже практически никого нет, а особенно молодежи. Почти все дома заколоченные. Следующие на очереди - райцентры и т.д.



andrein
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 01:08

Аргументи LutsMan дійсно залізобетонні. І тут lapay не правий.
Немає ніяких підстав робити електроенергію для підприємств дешевшою, ніж для населення.
Хіба може для величезних підприємств.
В Європі так - ну це не аргумент зовсім. Там можливо зовсім інша ситуація, можливо там є реальний ринок.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 02:03

  649Sasha написав:Ruslan2453
Сімя не повинна бідувати, а вона велика от і потрібно підіймати. Не проти і до 22 раз.


Рассказываю Ринат Леонидович как вас обманывают ваши работники на одном предприятии.Приходит ваш проверяющий смотрит сколько намотали за месяц и отматывает примерно половину,а от отмотанной половины 50% стоимости берет себе,ах бедный бедный Ринат Леонидович и вы вот это все воровство своих сотрудников хотите повесить на не в чем неповинных людей,нехорошо это с вашей стороны :( :( :(
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 06:04

Re: Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...

  andrein написав:Это Вы из города давно не выезжали на природу. В селах и пгт уже практически никого нет, а особенно молодежи. Почти все дома заколоченные. Следующие на очереди - райцентры и т.д


эти видосы рассчитаны на обывателей, не понимающих простой истины - развитые страны научились контролировать свою рождаемость, дикие и отсталые - бездумно плодятся как кролики (пребывая в постоянной мальтузианской ловушке).

был у родственницы на свадьбе в селе - до ситуации "никого нет" еще очень далеко, хотя народу меньше чем лет 15 назад. молодежь правда стремится уехать - в селе скучно и мало нормальной работы. объективно, с новыми технологиями сейчас менее 10% сельского населения может кормить продуктами всю страну, поэтому урбанизация - естественный мировой процесс.

сами посудите, в первом видео быстренько показывают место Украины внизу рейтинга по приросту населения (и соответственно по рождаемости в год на тыс.чел)
вполне красноречив верх таблицы и вопрос - в какой компании лучше оказаться


1  Малави 41,3
2  Уганда 43,4
3  Бурунди 41,7
4  Нигер 44,8
5  Мали 44,4
6  Буркина-Фасо 41,6
7  Замбия 41,8
8 Палестина 32,3
9  Эфиопия 36,9
10  Южный Судан 36,2
11  Танзания 36,0
12  Восточный Тимор 33,8
13  Бенин 35,5
14  Ангола 38,6
15  Ирак 30,9
16  Сомали 40,0
17  Того 33,7
18  Мозамбик 38,3
19  Сан-Томе и Принсипи 33,3
20  Гвинея 35,4
....
209  Италия 8,7
210  Япония 7,8
211  Португалия 9,1
212  Эстония 10,3
213  Сен-Пьер и Микелон (Франция) 7,2
214  Греция 8,5
215  Белоруссия 10,5
216  Румыния 9,0
217  Монако 6,6
218  Хорватия 9,0
219  Германия 8,5
220  Словения 8,3
221  Венгрия 9,1
222  Украина 10,5
223  Латвия 9,9
224  Литва 10,0
225  Сербия 9,0
226  Болгария 9,1
galex
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 08:59

Енергетики шокували австрійського інвестора, який взявся будувати завод Head у Вінниці: 1,6 млн. євро за «дозвіл»
Австрійська компанія Head - виробник спортивного обладнання для зимових видів спорту, дайвінгу і тенісу, яка реалізує продукцію у 85 країнах світу і має виробничі потужності в Австрії, Чехії, Болгарії і Китаї, створює завод у Вінниці. Саме до України компанія планувала перенести виробничі потужності з Австрії, Словаччини, Чехії, Естонії та Німеччини. Але в Україні інвестор зіштовхнувся з проблемою – монополія на енергоринку та вартість підключення до потужностей. За «папірці» австрійцям доведеться заплатити 1,6 млн євро. Інвестора такі розцінки шокували.

Проектувальником і генпідрядником в будівництві заводу компанії Head у Вінниці виступає українська компанія UBC Engineering, яка є частиною холдингу UBC Group, що належить Ігорю Гуменному.

Про проблему з наданням дозволу на приєднання до потужностей і про «шок» для інвестора, який не розраховував на такі витрати написав Ігор Гуменний на своїй сторінці в Facebook.

«UBC Group ведёт общий проект Head. Когда они подписывали меморандум, ещё с «попередними» властями им задекларировали стоимость подключения- 300 грн за кВт.

Сейчас объявили- 3 972гр. за кВт.

Им нужно минимум 10 МВт.

Это около € 1.6 млн.!!!!!!!

Это нужно заплатить, чтобы тебя подключили и ты потом покупал электроэнергию! Австрийцы переспросили, когда услышали цифру: «это за что?». Вручную на листике пересчитывали стоимость кВт, перемножили на мегаватт, переспрашивали нет ли тут ошибки.

Если бы им объявили цену во время подписания меморандума или до покупки земли их бы тут не было.

Но и это ещё не все!

1. Подключение «голое»

в Виннице - стоимость за 1Квт 3970грн - 140 евро( в других областях стоимость 1Квт выше в разы, Полтава- 8000 грн).

(Для сравнения Латвии, в Риге - 75-80 Евро и это все дальше тебе подводят провода к рубильнику.)

Потом, оказывается, что лимитов в этом месте нет, нужно тянуть и включают коэффициент 1.25.

Просчет/стоимость трассы, согласование тех документации

Винница/Украина - услуга под «ключ».

Но и это ещё не все. Дальше лимиты!

В Украине дешевле по старинке искать проектантов на трассу, согласовывать отдельно - уплатив при этом стоимость согласования тех документации и после искать подрядчика на сами работы и подводить сети самостоятельно.

2. Стоимость самого кВт в Виннице 3,35 грн - 0,12 Евро. Уже дороже, чем в Латвии.

стоимость кВт в Риге 0,112 Евро

Вопрос только подключения к электроэнергии. Только возможность покупать. Ещё не строить и согласовывать проект…

Для понимания в экономических зонах Восточной Европы, России, Казахстана или Белоруссии подключение к электроэнергии ли ноль или в 2-3 раза дешевле», - зазначає І. Гуменний.

Бізнесмен також відмічає, що після підключення, інвестор в Україні платитиме потім за електроенергію за одним із найвищим в Східній Європі тарифом.

https://www.vinnitsa.info/news/enerhetyky-shokuvaly-avstriys-koho-investora-yakyy-vzyavsya-buduvaty-zavod-head-u-vinnytsi-1-6-mln-yevro-za-dozvil.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:09

LutsMan
Забагато слів. Простіше порівняти оптові і роздрібні ціни, на електроенергію в наших західних сусідів, де давно ринок:
https://24tv.ua/ru/v_evrope_tarify_na_j ... rt_n733522
В Украине оптовая цена электроэнергии составляет 49,2 евро/МВт, в Польше – 36 евро/МВт, в Словакии – 34 евро/МВт (меньше на 15,2 евро), в Венгрии – 38,9 евро/МВт (меньше на 10 3 евро), в Румынии – 37 евро/МВт (меньше на 12,2 евро).
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/

Зображення

Для України ринкова роздрібна ціна на електроенергію складає, наразі, 2,4 грн/Квт-год. От до цього орієнтиру і буде, поступово, підвищуватись роздрібна ціна, так само неминуче, як завтрашній схід Сонця. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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