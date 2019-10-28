В каком то измерении без сомнений, если не принимать в расчет неработоспособность и атрофию функций государства.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 22:53
В каком то измерении без сомнений, если не принимать в расчет неработоспособность и атрофию функций государства.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 05 лис, 2019 23:04
Re: Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...
А население находится в каком-то отдельном вакууме ? Зачем Вы рассуждаете чёрно-белыми категориями ? Вот опять таки, давайте примеры из жизни, может тогда Вы со мной согласитесь. От АЭС идёт линия в 1 млн вольт - она ещё общая, за неё все платят одинаково (и население, и предприятия) ? Наверное, да. Дальше стоит ТП перед городом и напряжение понизили до 100 Киловольт. За этот трансформатор и линию от неё тоже платят все одинаково ? Или, поскольку 60-80% мощности от неё идет на градообразующее предприятие, то и 60-80% затрат на её ремонт и обслуживание должно оплачивать это предприятие ? Это вопрос №1. Далее линия понизилась до 10 Киловольт и пошла по городским улицам. За этот трансформатор и линию от неё тоже платят все одинаково ? Или, поскольку 60-80% мощности от неё идет на школы, больницы, магазины и т.д., то и 60-80% затрат на её ремонт и обслуживание должны оплачивать они? Это вопрос №2. Далее линия понизилась до 380В и подошла к многоэтажному дому, в котором,кстати, есть ОСББ. Вопрос№3 - за последний трансформатор платит кто ? А почему квартирам электрика продаётся в розницу, хотя ОСББ готово купить её по оптовому тарифу и распределить по квартирам, а разницу в тарифе положить себе на счёт ? Аналогичный вопрос с гаражным кооперативом на 1000 гаражей. Почему каждый гараж платит за себя отдельно розничную цену, хотя на входе в кооператив стоит трансформатор и счётчик, по которому кооператив готов платить оптом, а распределять между гаражами по рознице ? Где та граница, когда "опт" должен стать "розницей" ?
Я от Вас увидел только один намёк (даже не ответ на вопрос), что администрирование потребления населением стоит дороже. Согласен. Но только администрирование! Какова доля администрирования в себестоимости кВт в рознице ?
Додано: Вів 05 лис, 2019 23:20
Предприятия воруют электроэнергию так, как никакое население никогда не сможет, причем крышуют воровство сами сотрудники облэнерго. Там объемы потребления большие, но и объемы воровства несравнимы с населением, поэтому в тариф для предприятий закладываются еще и потери от воровства - также как в процент по кредитам закладываются потери от неплательщиков. По этой причине одинаковыми тарифы для населения и предприятий быть не могут в принципе. То есть если предприятиям поднять тариф в 10 раз, то платить в 10 раз больше они не будут, а будут воровать в 10 раз больше, только и всего.
Додано: Сер 06 лис, 2019 00:14
Это Вы из города давно не выезжали на природу. В селах и пгт уже практически никого нет, а особенно молодежи. Почти все дома заколоченные. Следующие на очереди - райцентры и т.д.
Додано: Сер 06 лис, 2019 01:08
Аргументи LutsMan дійсно залізобетонні. І тут lapay не правий.
Немає ніяких підстав робити електроенергію для підприємств дешевшою, ніж для населення.
Хіба може для величезних підприємств.
В Європі так - ну це не аргумент зовсім. Там можливо зовсім інша ситуація, можливо там є реальний ринок.
Додано: Сер 06 лис, 2019 02:03
Рассказываю Ринат Леонидович как вас обманывают ваши работники на одном предприятии.Приходит ваш проверяющий смотрит сколько намотали за месяц и отматывает примерно половину,а от отмотанной половины 50% стоимости берет себе,ах бедный бедный Ринат Леонидович и вы вот это все воровство своих сотрудников хотите повесить на не в чем неповинных людей,нехорошо это с вашей стороны
Додано: Сер 06 лис, 2019 06:04
Re: Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...
эти видосы рассчитаны на обывателей, не понимающих простой истины - развитые страны научились контролировать свою рождаемость, дикие и отсталые - бездумно плодятся как кролики (пребывая в постоянной мальтузианской ловушке).
был у родственницы на свадьбе в селе - до ситуации "никого нет" еще очень далеко, хотя народу меньше чем лет 15 назад. молодежь правда стремится уехать - в селе скучно и мало нормальной работы. объективно, с новыми технологиями сейчас менее 10% сельского населения может кормить продуктами всю страну, поэтому урбанизация - естественный мировой процесс.
сами посудите, в первом видео быстренько показывают место Украины внизу рейтинга по приросту населения (и соответственно по рождаемости в год на тыс.чел)
вполне красноречив верх таблицы и вопрос - в какой компании лучше оказаться
1 Малави 41,3
2 Уганда 43,4
3 Бурунди 41,7
4 Нигер 44,8
5 Мали 44,4
6 Буркина-Фасо 41,6
7 Замбия 41,8
8 Палестина 32,3
9 Эфиопия 36,9
10 Южный Судан 36,2
11 Танзания 36,0
12 Восточный Тимор 33,8
13 Бенин 35,5
14 Ангола 38,6
15 Ирак 30,9
16 Сомали 40,0
17 Того 33,7
18 Мозамбик 38,3
19 Сан-Томе и Принсипи 33,3
20 Гвинея 35,4
....
209 Италия 8,7
210 Япония 7,8
211 Португалия 9,1
212 Эстония 10,3
213 Сен-Пьер и Микелон (Франция) 7,2
214 Греция 8,5
215 Белоруссия 10,5
216 Румыния 9,0
217 Монако 6,6
218 Хорватия 9,0
219 Германия 8,5
220 Словения 8,3
221 Венгрия 9,1
222 Украина 10,5
223 Латвия 9,9
224 Литва 10,0
225 Сербия 9,0
226 Болгария 9,1
Додано: Сер 06 лис, 2019 08:59
Енергетики шокували австрійського інвестора, який взявся будувати завод Head у Вінниці: 1,6 млн. євро за «дозвіл»
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 06 лис, 2019 10:09
LutsMan
Забагато слів. Простіше порівняти оптові і роздрібні ціни, на електроенергію в наших західних сусідів, де давно ринок:
Для України ринкова роздрібна ціна на електроенергію складає, наразі, 2,4 грн/Квт-год. От до цього орієнтиру і буде, поступово, підвищуватись роздрібна ціна, так само неминуче, як завтрашній схід Сонця.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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