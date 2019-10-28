Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Cris написав:...в СССР, тарифы на электроэнергию для населения были на ПОРЯДОК выше, чем для промышленности (население/ промышленность- 4 коп/ кВТ/ 0,2коп/кВт).
Простите, можно уточнение ? тариф 0,2коп/кВт был для ЧАСТНЫХ предприятий или, всё-таки, для ГОСУДАРСТВЕННЫХ ? Государство само себе может поставить любой тариф, здесь даже сравнивать нечего.
Cris написав:И вопрос здесь не только розница/ опт, а в разных затратах на трансформацию и доставку... но и промышленность дифференцирована по объемам потребления на 3-5 категорий.
Отлично! Согласен - если предприятие подключено практически под боком у АЭС, питается от ТП, которые у него на балансе и которое оно само обслуживает, то пусть им тариф будет меньше - это логично. Но почему тариф для маленького цеха у меня за забором должен быть значительно (2-3 раза) ниже, если они подключены со мной на один столб ?!
lapay написав:Для України ринкова роздрібна ціна на електроенергію складає, наразі, 2,4 грн/Квт-год.
Уточните, где и как я могу сейчас НА РЫНКЕ выбрать поставщика электроэнергии ? Вот мои знакомые в Италии и Германии, практически каждый месяц могут менять не только тариф/пакет (представляете?!), но даже поставщика простым нажатием нескольких кнопок на сайте. Самое забавное в этом, что поставщики действительно конкурируют за потребителя и регулярно проводят акции по продаже пакетов включенных услуг. Например, "купи за 50 евро пакет в 300 кВт и каждый следующий кВт будет по 0,5 евро/кВт". Вот банально на таких переключениях ежемесячных, семья может сэкономить две-три сотни евро в год. Вот это я называю РЫНОК. Повторяю вопрос, где на нашем "рынке" я могу выбрать поставщика ? Не могу ? Так какой это, к черту, рынок ? Тогда не нужно мне говорить об "устоявшейся цене на нашем НЕДОрынке".
lapay написав:От до цього орієнтиру і буде, поступово, підвищуватись роздрібна ціна, так само неминуче, як завтрашній схід Сонця.
Т.е. аргументов нет, есть только лозунг "Патамушта так в Европах!"?
«Я друг униженных и бедных, Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Не уверен, что у нас уже есть рынок э/э, но базар на форуме есть знатный! Начну с того, что э/э - это продукт плюс услуга. Население платит только за продукт, т.е. за киловатты, для предприятий добавляется SLA, в соответствии с их категорией - это и резервирование линий, резервирование мощностей, и ускоренный ремонт, и ещё много-много чего, в том числе и штрафы. И даже более квалифицированные бригады. И все это дополнительный тариф. Население относится к самому последнему классу потребителей, их в отсутствии рынка можно и на неделю отключить и ничего не будет. А когда включат, то оно ещё и кланяться будет. Поэтому, однозначно, что для предприятий э/э должна стоить в три-четыре раза дороже.
LutsMan написав:Повторяю вопрос, где на нашем "рынке" я могу выбрать поставщика ? Не могу ? Так какой это, к черту, рынок ? Тогда не нужно мне говорить об "устоявшейся цене на нашем НЕДОрынке".
Для промислових споживачів так і є. Не буде держава штучно знижувати ціну для побутових споживачів - буде ринок і тут.
Ну не смішно ? Можливо якісь великі ( дуже великі ) споживачі зараз і можуть щось вибрати . Але дрібні і середні по-любому - де були , там і залишилися . Це перелік просто ... Наприклад : ТОВ "Київські енергетичні послуги" - єдиний постачальник універсальної послуги на території м.Києва ( це цитата ) . Так що колись ринок може і буде , але коли - ?