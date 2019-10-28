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Ціни на електроенергію для
населення і бізнесу мають...

Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:31

Re: Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...

  Cris написав:...в СССР, тарифы на электроэнергию для населения были на ПОРЯДОК выше, чем для промышленности (население/ промышленность- 4 коп/ кВТ/ 0,2коп/кВт).

Простите, можно уточнение ? тариф 0,2коп/кВт был для ЧАСТНЫХ предприятий или, всё-таки, для ГОСУДАРСТВЕННЫХ ? Государство само себе может поставить любой тариф, здесь даже сравнивать нечего.

  Cris написав:И вопрос здесь не только розница/ опт, а в разных затратах на трансформацию и доставку... но и промышленность дифференцирована по объемам потребления на 3-5 категорий.

Отлично! Согласен - если предприятие подключено практически под боком у АЭС, питается от ТП, которые у него на балансе и которое оно само обслуживает, то пусть им тариф будет меньше - это логично. Но почему тариф для маленького цеха у меня за забором должен быть значительно (2-3 раза) ниже, если они подключены со мной на один столб ?!
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:38

Re: Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...

  lapay написав:Для України ринкова роздрібна ціна на електроенергію складає, наразі, 2,4 грн/Квт-год.

Уточните, где и как я могу сейчас НА РЫНКЕ выбрать поставщика электроэнергии ? Вот мои знакомые в Италии и Германии, практически каждый месяц могут менять не только тариф/пакет (представляете?!), но даже поставщика простым нажатием нескольких кнопок на сайте. Самое забавное в этом, что поставщики действительно конкурируют за потребителя и регулярно проводят акции по продаже пакетов включенных услуг. Например, "купи за 50 евро пакет в 300 кВт и каждый следующий кВт будет по 0,5 евро/кВт". Вот банально на таких переключениях ежемесячных, семья может сэкономить две-три сотни евро в год. Вот это я называю РЫНОК.
Повторяю вопрос, где на нашем "рынке" я могу выбрать поставщика ? Не могу ? Так какой это, к черту, рынок ? Тогда не нужно мне говорить об "устоявшейся цене на нашем НЕДОрынке".
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:44

Re: Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...

  lapay написав:От до цього орієнтиру і буде, поступово, підвищуватись роздрібна ціна, так само неминуче, як завтрашній схід Сонця.
Т.е. аргументов нет, есть только лозунг "Патамушта так в Европах!"?
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Contortum
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:55

Re: Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...

Не уверен, что у нас уже есть рынок э/э, но базар на форуме есть знатный! Начну с того, что э/э - это продукт плюс услуга. Население платит только за продукт, т.е. за киловатты, для предприятий добавляется SLA, в соответствии с их категорией - это и резервирование линий, резервирование мощностей, и ускоренный ремонт, и ещё много-много чего, в том числе и штрафы. И даже более квалифицированные бригады. И все это дополнительный тариф. Население относится к самому последнему классу потребителей, их в отсутствии рынка можно и на неделю отключить и ничего не будет. А когда включат, то оно ещё и кланяться будет. Поэтому, однозначно, что для предприятий э/э должна стоить в три-четыре раза дороже.
astatempo
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:56

Re: Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...

  LutsMan написав:Повторяю вопрос, где на нашем "рынке" я могу выбрать поставщика ? Не могу ? Так какой это, к черту, рынок ? Тогда не нужно мне говорить об "устоявшейся цене на нашем НЕДОрынке".

Для промислових споживачів так і є. Не буде держава штучно знижувати ціну для побутових споживачів - буде ринок і тут.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:11

  lapay написав:
  LutsMan написав:Повторяю вопрос, где на нашем "рынке" я могу выбрать поставщика ? Не могу ? Так какой это, к черту, рынок ? Тогда не нужно мне говорить об "устоявшейся цене на нашем НЕДОрынке".

Для промислових споживачів так і є. Не буде держава штучно знижувати ціну для побутових споживачів - буде ринок і тут.

Ну не смішно ? Можливо якісь великі ( дуже великі ) споживачі зараз і можуть щось вибрати . Але дрібні і середні по-любому - де були , там і залишилися . Це перелік просто ...
Наприклад : ТОВ "Київські енергетичні послуги" - єдиний постачальник універсальної послуги на території м.Києва ( це цитата ) . Так що колись ринок може і буде , але коли - ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:15

Re: Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...

  Puente написав:Ну не смішно ? Можливо якісь великі ( дуже великі ) споживачі зараз і можуть щось вибрати . Але дрібні і середні по-любому - де були , там і залишилися . Це перелік просто ...

Можете підключитись до якогось промислового споживача і платити ринкову ціну. В чому проблема? В тому що Ви платити дешевше собівартості? Так її скоро вирішать, не переживайте, і не на Вашу користь.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:15

Re: Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...

  lapay написав:Не буде держава штучно знижувати ціну для побутових споживачів - буде ринок і тут.

Прекрасно! Пусть будет рынок. Только не нужно ставить телегу впереди лошади - сначала рынок с прозрачным ценообразованием, а потом тарифы.
PS: кстати, Вы так и не ответили - где заканчивается "опт" начинается "розница" ? На ТП 1млн/100КВ или 100КВ/10КВ или 10КВ/0.4КВ и кто должен в каких долях платить за содержание инфраструктуры ?
LutsMan
 
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