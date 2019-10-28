Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...

Додано: Сер 06 лис, 2019 13:55

Не уверен, что у нас уже есть рынок э/э, но базар на форуме есть знатный! Начну с того, что э/э - это продукт плюс услуга. Население платит только за продукт, т.е. за киловатты, для предприятий добавляется SLA, в соответствии с их категорией - это и резервирование линий, резервирование мощностей, и ускоренный ремонт, и ещё много-много чего, в том числе и штрафы. И даже более квалифицированные бригады. И все это дополнительный тариф. Население относится к самому последнему классу потребителей, их в отсутствии рынка можно и на неделю отключить и ничего не будет. А когда включат, то оно ещё и кланяться будет. Поэтому, однозначно, что для предприятий э/э должна стоить в три-четыре раза дороже.