Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...

LutsMan написав:

lapay написав: Для України ринкова роздрібна ціна на електроенергію складає, наразі, 2,4 грн/Квт-год. Для України ринкова роздрібна ціна на електроенергію складає, наразі, 2,4 грн/Квт-год.

Уточните, где и как я могу сейчас НА РЫНКЕ выбрать поставщика электроэнергии ? Вот мои знакомые в Италии и Германии, практически каждый месяц могут менять не только тариф/пакет (представляете?!), но даже поставщика простым нажатием нескольких кнопок на сайте. Самое забавное в этом, что поставщики действительно конкурируют за потребителя и регулярно проводят акции по продаже пакетов включенных услуг. Например, "купи за 50 евро пакет в 300 кВт и каждый следующий кВт будет по 0,5 евро/кВт". Вот банально на таких переключениях ежемесячных, семья может сэкономить две-три сотни евро в год. Вот это я называю РЫНОК.Повторяю вопрос, где на нашем "рынке" я могу выбрать поставщика ? Не могу ? Так какой это, к черту, рынок ? Тогда не нужно мне говорить об "устоявшейся цене на нашем НЕДОрынке".