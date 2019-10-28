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Ціни на електроенергію для
населення і бізнесу мають...

Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:53

Re: Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...

LutsMan написав:
  lapay написав:Для України ринкова роздрібна ціна на електроенергію складає, наразі, 2,4 грн/Квт-год.

Уточните, где и как я могу сейчас НА РЫНКЕ выбрать поставщика электроэнергии ? Вот мои знакомые в Италии и Германии, практически каждый месяц могут менять не только тариф/пакет (представляете?!), но даже поставщика простым нажатием нескольких кнопок на сайте. Самое забавное в этом, что поставщики действительно конкурируют за потребителя и регулярно проводят акции по продаже пакетов включенных услуг. Например, "купи за 50 евро пакет в 300 кВт и каждый следующий кВт будет по 0,5 евро/кВт". Вот банально на таких переключениях ежемесячных, семья может сэкономить две-три сотни евро в год. Вот это я называю РЫНОК.
Повторяю вопрос, где на нашем "рынке" я могу выбрать поставщика ? Не могу ? Так какой это, к черту, рынок ? Тогда не нужно мне говорить об "устоявшейся цене на нашем НЕДОрынке".
Вам не сподобається вибирати. Ви як побутовий споживач отримуєте більше ніж на грн дешевше


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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:05

Международный опыт
Table 5.6.A. Average Price of Electricity to Ultimate Customers by End-Use Sector,by State, August 2019 and 2018 (Cents per Kilowatthour)
https://www.eia.gov/electricity/monthly ... epmt_5_6_a
U.S. Total August 2019 (Cents per Kilowatthour)
Residential 13.30
Industrial 7.44
Вполне возможно, что цена для населения указана без VAT. В этом случае цена для промышленности заведомо ВДВОЕ НИЖЕ.
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