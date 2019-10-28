Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...
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lapay написав:Для України ринкова роздрібна ціна на електроенергію складає, наразі, 2,4 грн/Квт-год.
Уточните, где и как я могу сейчас НА РЫНКЕ выбрать поставщика электроэнергии ? Вот мои знакомые в Италии и Германии, практически каждый месяц могут менять не только тариф/пакет (представляете?!), но даже поставщика простым нажатием нескольких кнопок на сайте. Самое забавное в этом, что поставщики действительно конкурируют за потребителя и регулярно проводят акции по продаже пакетов включенных услуг. Например, "купи за 50 евро пакет в 300 кВт и каждый следующий кВт будет по 0,5 евро/кВт". Вот банально на таких переключениях ежемесячных, семья может сэкономить две-три сотни евро в год. Вот это я называю РЫНОК. Повторяю вопрос, где на нашем "рынке" я могу выбрать поставщика ? Не могу ? Так какой это, к черту, рынок ? Тогда не нужно мне говорить об "устоявшейся цене на нашем НЕДОрынке".
Вам не сподобається вибирати. Ви як побутовий споживач отримуєте більше ніж на грн дешевше
Международный опыт Table 5.6.A. Average Price of Electricity to Ultimate Customers by End-Use Sector,by State, August 2019 and 2018 (Cents per Kilowatthour) https://www.eia.gov/electricity/monthly ... epmt_5_6_a U.S. Total August 2019 (Cents per Kilowatthour) Residential 13.30 Industrial 7.44 Вполне возможно, что цена для населения указана без VAT. В этом случае цена для промышленности заведомо ВДВОЕ НИЖЕ.
SMOKE написав:Это если языком или пальцами по клавиатуре. В реале - никто и никуда не уедет из-за нескольких гривен за киловатт. У нас только по СМИ - массовая эмиграции, чтобы зраду разогнать. А на деле- большинство сидит на опе ровно у себя в стране. Везде толпы, очереди, пробки. И неплохо было бы даже, чтобы выехало немного людей, да никто не выезжает.
Это Вы из города давно не выезжали на природу. В селах и пгт уже практически никого нет, а особенно молодежи. Почти все дома заколоченные. Следующие на очереди - райцентры и т.д.
По западу в областных центрах уже давно процесс идет. Реальный Франковск, 5 минут езды от центра.
Дайте фото заколоченных окон в девятиэтажках на заднем плане. То тоже Франковск пять минут от центра? Наверно в Яремче и Сваляве вообще полгорода с забитыми окнами, а в Мукачево %90 в ЕС батрачит вместе с семьями?