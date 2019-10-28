Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...

LutsMan написав:

SMOKE написав: И это финансовый форум. Я беру 1 млн Киловатт в месяц, вы берете 100 кВт в месяц. Кому из нас нужно скидку давать? И это финансовый форум. Я беру 1 млн Киловатт в месяц, вы берете 100 кВт в месяц. Кому из нас нужно скидку давать?

Вот именно - финансовый! А Вы рассуждаете категориями торговца на овощном рынке - "оптом, значит дешевле". С какой радости ? Вот конкретно в Вашем случае в чем "дешевизна" Ваших 100кВт из 1 млн кВт должна проявится, по сравнению с моими 100 кВт ? В усилиях, затраченных на её производство ? Нет,чушь. Турбина крутилась на ГЭС одинаково и для Вас, и для меня. Дешевизна передачи Ваших 100 кВт по проводам ? Чушь. Провода как висели, так и висят, тоньше или толще они не стали. Трансформатор, может, как-то иначе гудел, когда через него проходили именно Ваши 100кВт ? Бред. Гудел точно так-же, ровно и спокойно. и т.д., вплоть до ЗП диспетчера на пульте.Повторяю вопрос - в чём дешевизна именно Ваших 100 кВт ? И помните, это финансовый форум, а не базар с картошкой. Жду Ваши аргументы.PS: вот картошку оптом дешевле, я понимаю - проще логистика (один раз грузовик пригнал, а не сумками носить, не нужно место на рынке оплачивать, не нужно ЗП продавцу на весах платить, не нужно заморачиваться инкассацией, охраной и т.д.), но электроэнергия, она чуть другой товар, не находите ?