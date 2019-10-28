Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...
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lapay написав:Для України ринкова роздрібна ціна на електроенергію складає, наразі, 2,4 грн/Квт-год.
Уточните, где и как я могу сейчас НА РЫНКЕ выбрать поставщика электроэнергии ? Вот мои знакомые в Италии и Германии, практически каждый месяц могут менять не только тариф/пакет (представляете?!), но даже поставщика простым нажатием нескольких кнопок на сайте. Самое забавное в этом, что поставщики действительно конкурируют за потребителя и регулярно проводят акции по продаже пакетов включенных услуг. Например, "купи за 50 евро пакет в 300 кВт и каждый следующий кВт будет по 0,5 евро/кВт". Вот банально на таких переключениях ежемесячных, семья может сэкономить две-три сотни евро в год. Вот это я называю РЫНОК. Повторяю вопрос, где на нашем "рынке" я могу выбрать поставщика ? Не могу ? Так какой это, к черту, рынок ? Тогда не нужно мне говорить об "устоявшейся цене на нашем НЕДОрынке".
Вам не сподобається вибирати. Ви як побутовий споживач отримуєте більше ніж на грн дешевше
Международный опыт Table 5.6.A. Average Price of Electricity to Ultimate Customers by End-Use Sector,by State, August 2019 and 2018 (Cents per Kilowatthour) https://www.eia.gov/electricity/monthly ... epmt_5_6_a U.S. Total August 2019 (Cents per Kilowatthour) Residential 13.30 Industrial 7.44 Вполне возможно, что цена для населения указана без VAT. В этом случае цена для промышленности заведомо ВДВОЕ НИЖЕ.
SMOKE написав:Это если языком или пальцами по клавиатуре. В реале - никто и никуда не уедет из-за нескольких гривен за киловатт. У нас только по СМИ - массовая эмиграции, чтобы зраду разогнать. А на деле- большинство сидит на опе ровно у себя в стране. Везде толпы, очереди, пробки. И неплохо было бы даже, чтобы выехало немного людей, да никто не выезжает.
Это Вы из города давно не выезжали на природу. В селах и пгт уже практически никого нет, а особенно молодежи. Почти все дома заколоченные. Следующие на очереди - райцентры и т.д.
По западу в областных центрах уже давно процесс идет. Реальный Франковск, 5 минут езды от центра.
Дайте фото заколоченных окон в девятиэтажках на заднем плане. То тоже Франковск пять минут от центра? Наверно в Яремче и Сваляве вообще полгорода с забитыми окнами, а в Мукачево %90 в ЕС батрачит вместе с семьями?
SMOKE написав:И это финансовый форум. Я беру 1 млн Киловатт в месяц, вы берете 100 кВт в месяц. Кому из нас нужно скидку давать?
Вот именно - финансовый! А Вы рассуждаете категориями торговца на овощном рынке - "оптом, значит дешевле". С какой радости ? Вот конкретно в Вашем случае в чем "дешевизна" Ваших 100кВт из 1 млн кВт должна проявится, по сравнению с моими 100 кВт ? В усилиях, затраченных на её производство ? Нет,чушь. Турбина крутилась на ГЭС одинаково и для Вас, и для меня. Дешевизна передачи Ваших 100 кВт по проводам ? Чушь. Провода как висели, так и висят, тоньше или толще они не стали. Трансформатор, может, как-то иначе гудел, когда через него проходили именно Ваши 100кВт ? Бред. Гудел точно так-же, ровно и спокойно. и т.д., вплоть до ЗП диспетчера на пульте.
Повторяю вопрос - в чём дешевизна именно Ваших 100 кВт ? И помните, это финансовый форум, а не базар с картошкой. Жду Ваши аргументы.
PS: вот картошку оптом дешевле, я понимаю - проще логистика (один раз грузовик пригнал, а не сумками носить, не нужно место на рынке оплачивать, не нужно ЗП продавцу на весах платить, не нужно заморачиваться инкассацией, охраной и т.д.), но электроэнергия, она чуть другой товар, не находите ?
Не нахожу. Продавцу легче расстаться с вами и работать со мной. Я плачу сразу большую сумму денег, которая идёт на оборотные, обеспечивает доход, за и прочее. Скорость и обороты растут. А вы платите копейки и ещё с задержками.
LutsMan написав:LutsMan Перечитал своё сообщение выше и решил добавить, но отдельно Вот давайте на простых житейских, как говорится, примерах, может так Вам станет моя позиция понятнее. Давайте представим, что у меня мопед, а у Вас фура, мы вместе заехали на АЗС заправиться бензином. Я заказываю 5 литров, а Вы заказываете 1000 литров. Внимание вопрос - для Вас бензин будет на АЗС дешевле за литр ? Очевидно, что нет. Правильно ? Да, правильно. Вы хотите заправляться дешевле, потому что у Вас большие объёмы ? Тогда Вам нужно заключить договор с нефтебазой, купить у них сразу целую бочку бензина, которую Вам привезут одной ходкой и тогда, нефтебаза сэкономит на затратах розничной сети и даст Вам цену меньше. Логично ? Очевидно, что да. Вот в таком примере понятнее, почему Ваш литр стал дешевле ?
Да уж. Жесть. Кто имеет парк фур не возит никакие бочки. Он заправляется намного дешевле вас так как выкупает бензин тоннами по безналу у сети АЗС. Вам самому ничего непонятно
SMOKE написав:Это если языком или пальцами по клавиатуре. В реале - никто и никуда не уедет из-за нескольких гривен за киловатт. У нас только по СМИ - массовая эмиграции, чтобы зраду разогнать. А на деле- большинство сидит на опе ровно у себя в стране. Везде толпы, очереди, пробки. И неплохо было бы даже, чтобы выехало немного людей, да никто не выезжает.
Это Вы из города давно не выезжали на природу. В селах и пгт уже практически никого нет, а особенно молодежи. Почти все дома заколоченные. Следующие на очереди - райцентры и т.д.
По западу в областных центрах уже давно процесс идет. Реальный Франковск, 5 минут езды от центра.
Это тот Франковск, где в городе пробки из совсем недешевых машин?!
SMOKE написав:Не нахожу. Продавцу легче расстаться с вами и работать со мной. Я плачу сразу большую сумму денег, которая идёт на оборотные, обеспечивает доход, за и прочее. Скорость и обороты растут. А вы платите копейки и ещё с задержками.
1) меня можно отключить на 3-е суток, а завод ? Нельзя. 2) мне можно подать 200 вольт вместо 220 вольт, а заводу ? Нельзя. 3) мне можно подключить одну линию, а заводу ещё и 2-й резерв подавай. 4) мне за неуплату 2 мес приходит бумага уже с судебным предписанием оплатить долг и куча угроз, а завод ? Будет год не платить, в потом попросит подписать ему реструктуризацию долга еще на год или фиктивное банкротство замутит. 5) объёмы воровства будем сравнивать или сами догадаетесь кто больше ворует ? и т.д и т.п.
SMOKE написав:Да уж. Жесть. Кто имеет парк фур не возит никакие бочки. Он заправляется намного дешевле вас так как выкупает бензин тоннами по безналу у сети АЗС. Вам самому ничего непонятно
Я Вас правильно понял - когда польская фура на КЛО заезжает, то она талонами расплачивается ? "Намного дешевле" это сколько ? Лично видел как водители фур пачками налички рассчитывались. Особенно умиляет, когда водитель маршрутки за 100 литров ДТ приносит огромную пачку по 1-2 грн и кассир их считает 10 минут, а ты такой себе думаешь - слава Богу, я стал в очередь на другую кассу