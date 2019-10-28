Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...

Додано: Чет 07 лис, 2019 14:41
Извечная проблема, что было в начале курица или яйцо...что же будет в начале европейская зарплата или европейская камуналка???...да предприятия удавятся но не поднимут зарплаты своим работникам до европейского уровня, собственники получают сверх прибыли и не собираются их распределять среди своих работников...никак не нажрутся, все хапают и хапают... в Украине капиталистическая форма экономики отличается от цевелизованной социально направленной формы Европы...она беспридельная...поэтому нужно принудить эксплуататоров наемного труда платить справедливую долю от их прибыли за труд, а потом повышать тарифы...