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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 14:41
Извечная проблема, что было в начале курица или яйцо...что же будет в начале европейская зарплата или европейская камуналка???...да предприятия удавятся но не поднимут зарплаты своим работникам до европейского уровня, собственники получают сверх прибыли и не собираются их распределять среди своих работников...никак не нажрутся, все хапают и хапают... в Украине капиталистическая форма экономики отличается от цевелизованной социально направленной формы Европы...она беспридельная...поэтому нужно принудить эксплуататоров наемного труда платить справедливую долю от их прибыли за труд, а потом повышать тарифы...
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:53
Re: Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:01
По-хорошему цена для бизнеса, как для оптового покупателя должна быть ниже.
Додано: Чет 07 лис, 2019 20:26
Предположим, я регистрирую бизнес у себя в квартире/частном доме. Как по-вашему, я должен буду платить меньше или больше?
Выдержка - обратная сторона стремительности
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