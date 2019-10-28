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Ціни на електроенергію для
населення і бізнесу мають...

Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:41

Извечная проблема, что было в начале курица или яйцо...что же будет в начале европейская зарплата или европейская камуналка???...да предприятия удавятся но не поднимут зарплаты своим работникам до европейского уровня, собственники получают сверх прибыли и не собираются их распределять среди своих работников...никак не нажрутся, все хапают и хапают... в Украине капиталистическая форма экономики отличается от цевелизованной социально направленной формы Европы...она беспридельная...поэтому нужно принудить эксплуататоров наемного труда платить справедливую долю от их прибыли за труд, а потом повышать тарифы...
prizrak9999
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:53

Re: Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають...

  prizrak9999 написав:что же будет в начале европейская зарплата или европейская камуналка???

Спочатку європейська комуналка, це ж очевидно. В усіх країнах так було, є і буде. А європейські зарплати не факт що взагалі будуть(найближчі 50 років)
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:01

По-хорошему цена для бизнеса, как для оптового покупателя должна быть ниже.
civ
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:26

  civ написав:По-хорошему цена для бизнеса, как для оптового покупателя должна быть ниже.


Предположим, я регистрирую бизнес у себя в квартире/частном доме. Как по-вашему, я должен буду платить меньше или больше?
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tar-ru
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:44

  tar-ru написав:
  civ написав:По-хорошему цена для бизнеса, как для оптового покупателя должна быть ниже.


Предположим, я регистрирую бизнес у себя в квартире/частном доме. Как по-вашему, я должен буду платить меньше или больше?

В том то и дело, в статье идет речь о населении и бизнесе, а спорят о рознице и опте. И кто сказал, что "население" не может брать большие объемы, а бизнес быть мелким?
Конрад Карлович
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