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Україна готова зупинити транзит
російського газу своєю...

Україна готова зупинити транзит російського газу своєю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 14:02

Україна готова зупинити транзит російського газу своєю...

Пропонуємо до обговорення:
Україна готова до припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року. Таку заяву зробив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.

Дивися повний текст Україна готова зупинити транзит російського газу своєю територією - Оржель.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 14:02

Так як комунальники до зими завжди готові. Лише приинять транзит а в нафтогазі скажуть що це несподівано.
649Sasha
 
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