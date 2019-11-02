Україна готова зупинити транзит російського газу своєю...

Додано: Вів 05 лис, 2019 19:57

Заголовок не соответствует содержанию статьи, "готова остановить" - это не тождественно "готова к остановке".

Рекордный запас газа в ПХГ 21 мррд. - это блеф в переговорах с Газпромом. На самом деле, примерно половина газа (коммерческая тайна!) не принадлежит Нафтогазу, и 4-5 млрд - буферный (неподъёмный) газ.

Свой газ, согласно постановления КМУ, в ПХГ хранят иностранные компании-трейдеры( без оплаты таможенной пошлины), и наши олигархи , и ещё большой вопрос захотят ли они его продавать Нафтогазу и по какой цене.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.